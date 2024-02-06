Meta: Θα εντοπίζει κάθε εικόνα που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τους επόμενους μήνες η Meta θα εντοπίζει κάθε εικόνα που θα δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και θα αναρτάται στα κοινωνικά της δίκτυα. Το μέτρο λειτουργεί ήδη με το δικό της εργαλείο δημιουργίας εικόνων.

«Τους επόμενους μήνες θα τοποθετούμε σήμανση στις εικόνες που δημοσιεύουν οι χρήστες στο Facebook, το Instagram και το Threads όταν θα μπορούμε να ανιχνεύουμε ενδείξεις, σύμφωνες με τους κανόνες της βιομηχανίας, που σημαίνουν ότι έχουν δημιουργηθεί με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανακοίνωσε ο Νικ Κλεγκ, υπεύθυνος Διεθνών Υποθέσεων της Meta.

Αν η Meta έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τις ετικέτες στις εικόνες που δημιουργούνται με το εργαλείο της Meta AI από την εφαρμογή του τον Δεκέμβριο, «θέλουμε να μπορούμε να το κάνουμε επίσης με περιεχόμενα που δημιουργούνται με τα εργαλεία άλλων εταιρειών», όπως οι Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney και Shutterstock, πρόσθεσε ο Νικ Κλεγκ.

«Δημιουργούμε αυτήν την ικανότητα ήδη από σήμερα και τους επόμενους μήνες θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις ετικέτες σε όλες τις γλώσσες στις οποίες λειτουργεί κάθε εφαρμογή».

Η ανακοίνωση της Meta γίνεται την ώρα που η εκτόξευση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί φόβους μήπως κάποιοι χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά για να σπείρουν το πολιτικό χάος μέσω της παραπληροφόρησης καθώς πλησιάζουν σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν κατά την διάρκεια της χρονιάς σε χώρες όπου κατοικεί ο μισός πληθυσμός του πλανήτη.

Αν και ο Νικ Κλεγκ παραδέχεται ότι το σύστημα των ετικετών σε μεγάλη κλίμακα, μέσω αόρατων σημάνσεων, «δεν θα εξαλείψει τον κίνδυνο παραγωγής deepfakes, θα ελαχιστοποιήσει την διασπορά της στα όρια αυτού που επιτρέπει σήμερα η τεχνολογία».

«Δεν είναι τέλειο, η τεχνολογία δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο αυτό, αλλά είναι η πιο προωθημένη απόπειρα από όλες τις πλατφόρμες μέχρι στιγμής για να υπάρξει σημαντική διαφάνεια για δισεκατομμύρια ανθρώπους στο κόσμο», επέμεινε ο Νικ Κλεγκ.

«Ελπίζω πραγματικά ότι εφαρμόζοντας αυτό και βγαίνοντας στην πρωτοπορία, θα παρακινήσουμε και την υπόλοιπη βιομηχανία να συνεργασθεί και να προσπαθήσει να αναπτύξει τις κοινές τεχνικές ρυθμίσεις που έχουμε ανάγκη», είπε ο υπεύθυνος Διεθνών Υποθέσεων της Meta δηλώνοντας έτοιμος να μοιραστεί την ανοικτή της τεχνολογία όσο ευρύτερα γίνεται.

Η καλιφορνέζικη OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, ανακοίνωσε επίσης στα μέσα του Ιανουαρίου την λειτουργία εργαλείων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης εκφράζοντας την πρόθεση να μην επιτρέψει την χρησιμοποίηση των τεχνολογικών αυτών εργαλείων, όπως το ChatGPT και το DALL-E 3, για πολιτικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

