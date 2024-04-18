Σε ένα τοπίο αυξανόμενης έντασης, η Μέση Ανατολή βρίσκεται αντιμέτωπη ίσως με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της. Έναν μεγάλο πόλεμο, με όπλα μαζικής καταστροφής...

Για δεκαετίες η περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει μάθει να φλέγεται και να μετρά τις δυνάμεις της. Τα τελευταία γεγονότα, ωστόσο, έχουν και διάρκεια και ένταση, αλλά και μεγάλη επικινδυνότητα γενίκευσης. Και όταν αναφερόμαστε σε γενίκευση, αναφερόμαστε σε μία συνολική σύγκρουση, με την εμπλοκή και εξωτερικών δυνάμεων, κάτι που σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις δυνάμεις συμφερόντων που έχουν αναπτυχθεί στην πλανήτη, μπορούν να οδηγήσουν στο χειρότερο δυνατό σενάριο, στον εφιάλτη για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Δεν θα ήταν υπερβολή, αν γράφαμε ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως και να βγουν από μέσα κάθε λογής δαίμονες, σε μία κατάσταση εκτός ελέγχου και με δυνάμεις που δεν θα μπορούσαν να τιθασευτούν.

Στην παρούσα φάση, τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την όλη κατάσταση έχουν ως εξής:

1)Το Ισραήλ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πιεζόμενοι και από το εσωτερικό της κυβέρνησης και ειδικότερα από την ακροδεξιά πτέρυγα, έχει αποφασίσει να απαντήσει στην επίθεση του Ιράν.

2)Τα αντίποινα δεν βρίσκουν σύμφωνη την ηγεσία των ΗΠΑ και γι' αυτόν τον λόγο απετράπη μία άμεση και ευθεία επίθεση του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη.

3)Το Ιράν υποστηρίζει ότι η επίθεση με τα 300 drones και πυραύλους ήταν νόμιμη, λόγω του βομβαρδισμού στο προξενείο της Δαμασκού.

4)Η Τεχεράνη απειλεί ευθέως με χρήση πυρηνικών, λέγοντας πως μία νέα επίθεση από το Ισραήλ, θα την «υποχρεώσει» να αλλάξει το δόγμα της για τα πυρηνικά όπλα. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν διαθέτει ήδη πυρηνικά και ότι χρειάζεται μία αφορμή. Σενάριο που αν επιβεβαιωθεί, θα προκαλέσει παγκόσμιο ορυμαγδό και εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων, με εντελώς απρόβλεπτες συνέπειες.

5)Επιβεβαιώνεται το σενάριο, όχι επισήμως αλλά από έγκυρες πηγές, της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ για επιχείρηση στη Ράφα, με εντάλλαγμα την άμεση επίθεση στο Ιράν.

Το τελευταίο αυτό σενάριο έχει τρεις πολύ σημαντικές πτυχές:

1)Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου βγαίνουν κερδισμένοι. Πρώτον διότι έδειξαν ότι μπορούν να αμυνθούν απέναντι σε μία ευρείας κλίμακας επίθεση και δεύτερον, διότι προχωρά στη Γάζα το αρχικό τους σχέδιο, δηλαδή η επέμβαση -και- στη Ράφα. Στην ουσία, το Τελ Αβίβ φαίνεται να σκοπεύει σε μία ολική αντιμετώπιση της επικίνδυνης για το ίδιο κατάστασης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη και σε συνδιασμό με τους συνεχιζόμενους και αυξανόμενους εποικισμούς, τελικά σε μία «μόνιμη... προσωρινή» κατάληψη και έλεγχο της περιοχής.

2)Την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, με εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σε κατάσταση λιμού και χωρίς στέγη, γεγονός που μπορεί να υποχρεώσει τις ξένες δυνάμεις και δη τους συμμάχους του Ισραήλ, να αντιδράσουν.

3)Την πιθανή αντίδραση του Ιράν, αλλά και άλλων χωρών, όπως των αραβικών κρατών ή ακόμη και της Τουρκίας, γεγονός που και πάλι θα οδηγήσει την περιοχή σε μία ανάφλεξη, επίσης με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τα «σημάδια» για το μέλλον του κόσμου δεν είναι ευοίωνα. Με δύο πολέμους σε εξέλιξη, και οι δύο δίχως την παραμικρή υπόνοια αποκλιμάκωσης, και την άμεση εμπλοκή δυνάμεων που διαθέτουν πυρηνικά όπλα (επισήμως Ρωσία, ΝΑΤΟ, ανεπισήμως Ισραήλ, Ιράν), τα περισσότερα σενάρια οδηγούν στον όλεθρο.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στον κόσμο μπορεί να ανατραπεί εκ νέου, καθώς στους επόμενους έξι μήνες, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους -αλλά και του υπόλοιπου κόσμου- με εκλογές.

Στη δε Ευρωπαϊκή Ένωση προβληματίζει εντονότατα η ραγδαία άνοδος της ακροδεξιάς και δη στις βάσεις της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, τη Γαλλία, στις δε ΗΠΑ, ο προβληματισμός είναι εξίσου έντονος, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να έχει προβάδισμα έναν του Τζο Μπάιντεν, γεγονός που αν επαληθευτεί στο αποτέλεσμα των εκλογών, θα σημάνει ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο και ένα άγνωστο τοπίο - με βάσεις τις προθέσεις του ρεπουμπλικανού πολιτικού - απέναντι στην Ευρώπη, στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ, αλλά και στους δύο εν εξελίξει πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.





Πηγή: skai.gr

