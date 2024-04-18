Γκουτέρες: Στο χείλος του γκρεμού ενός περιφερειακού πολέμου η Μέση Ανατολή

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο «χείλος του γκρεμού» ενός «γενικευμένου περιφερειακού πολέμου», προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταγγέλλοντας την «ανθρώπινη κόλαση» που έχει δημιουργηθεί από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα.

«Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση, μέσα από λόγια και πράξεις», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ένας εσφαλμένος υπολογισμός, μια κακή επικοινωνία, μια παρανόηση, θα μπορούσε να οδηγήσει στο αδιανόητο, έναν γενικευμένο περιφερειακό πόλεμο που θα ήταν καταστροφικός για όλους τους εμπλεκομένους, και για τον υπόλοιπο κόσμο», είπε, καταδικάζοντας ιδίως την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

«Αυτή η στιγμή του μέγιστου κινδύνου πρέπει να είναι μια στιγμή μέγιστης αυτοσυγκράτησης», τόνισε ο Γ.Γ.. απευθύνοντας έκκληση: «Είναι καιρός να τελειώσει ο αιματηρός κύκλος των αντιποίνων».

«Έχουμε τη συλλογική ευθύνη να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους και να απομακρύνουμε την περιοχή από τον γκρεμό», επέμεινε. «Ξεκινώντας από τη Γάζα».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κατήγγειλε με τον πιο έντονο τρόπο την ισραηλινή επιχείρηση στο παλαιστινιακό έδαφος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός, την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Στη Γάζα, εξήμισι μήνες ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων έχουν δημιουργήσει μια ανθρωπιστική κόλαση», είπε, μιλώντας για δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους που αντιμετωπίζουν «θάνατο, καταστροφή, άρνηση παροχής ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικής βοήθειας» και λιμό.

«Ο αριθμός των νεκρών είναι συντριπτικός και πρωτοφανής, σε ρυθμό και κλίμακα, σε όλη τη διάρκεια που είμαι Γενικός Γραμματέας» (από το 2017), τόνισε.

«Και όλα αυτά συμβαίνουν με μεγάλους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις ισραηλινές αρχές στην παροχή βοήθειας στον λαό της Γάζας, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτεταμένη πείνα».

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, η οποία οδήγησε στο θάνατο 1.170 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με έκθεση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε ισραηλινούς επίσημους απολογισμούς. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν αφήσει νεκρούς 33.970, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μίλησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Γάζα, στην οποία συμμετέχουν υπουργοί Εξωτερικών από την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας και του Ιράν.

Η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το αίτημα των Παλαιστινίων να γίνουν κράτος-πλήρες μέλος του Οργανισμού θα διεξαχθεί αργότερα σήμερα,, επιβεβαίωσε η μαλτέζικη προεδρία του ΣΑ. Το αίτημα αναμένεται ότι θα μπλοκαριστεί από τις ΗΠΑ, τον σύμμαχο του Ισραήλ, επειδή εάν γινόταν δεκτό θα σήμαινε επί της ουσίας αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Ο Γκουτέρες εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την «έκρυθμη κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», ζητώντας «αποκλιμάκωση» καθώς «περισσότεροι από 450 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 112 παιδιά» έχουν σκοτωθεί εκεί από τις 7 Οκτωβρίου, «η πλειοψηφία από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους και κατά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και ένοπλων Παλαιστινίων.

«Άλλοι σκοτώθηκαν από ένοπλους Ισραηλινούς εποίκους, ορισμένες φορές παρουσία ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας που φέρεται να μην έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν αυτούς τους θανάτους», είπε, καλώντας «το Ισραήλ να λάβει άμεσα μέτρα για να τερματιστεί η άνευ προηγουμένου βία εποίκων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

