Συναγερμός σήμανε γύρω στις 11 το πρωί τοπική ώρα, στις Αρχές στο Ουισκόνσιν μετά από αναφορές πως ένας ένοπλος προσπάθησε να μπει μέσα σε ένα γυμνάσιο της περιοχής. Σύμφωνα με τη σχολική περιφέρεια Mount Horeb Area, ο φερόμενος ως δράστης «δεν παραβίασε την είσοδο» του κτιρίου με τις Αρχές να «χτενίζουν» το σχολείο ώστε να διασφαλίσουν ότι όλοι είναι ασφαλείς.

«Η απειλή έχει εξουδετερωθεί έξω από το κτίριο», ανέφερε στη συνέχεια η περιφέρεια σε δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού πρώτα τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα και όλοι οι μαθητές παρέμειναν κλειδωμένοι μέσα στο σχολικό κτίριο.

«Μόλις επιβεβαιώσουμε την ασφάλεια όλων, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία επανένωσης με τις οικογένειες» επισήμανε.

Νωρίτερα η περιφέρεια είχε αναρτήσει στο Facebook: «Μέλη της κοινότητας, υπήρξε ένας ένοπλος στο γυμνάσιο μας σήμερα το πρωί. Το άτομο δεν παραβίασε την είσοδο. Το Αστυνομικό Τμήμα βοηθά διερευνώντας το κτίριό μας ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού μας. Θα σας κρατάμε ενήμερους.»

BREAKING: Active shooter at Mount Horeb Middle School in Wisconsin



A big police presence was seen outside the middle school



No injuries have been reported (Others report injuries) - Officials say the "threat has been neutralized." - DEVELOPING



The Mount Horeb Area School… pic.twitter.com/OC7a3Lunj5 — Unlimited L's (@unlimited_ls) May 1, 2024

Έξω από το γυμνάσιο υπήρξε αμέσως μετά την κλήση μεγάλη αστυνομική παρουσία.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

