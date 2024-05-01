Πώς θα μεταφέρονται τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων με τα πλοία - Οδηγίες από το υπ. Ναυτιλίας

Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο μεταφοράς των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων στα πλοία της ακτοπλοΐας δίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Ναυτιλίας.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες (14/11/2023 & 16/4/2024) προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για τη μεταφορά οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με τα πλοία της ακτοπλοΐας, με σκοπό την ενημέρωση, πρόληψη και τον περιορισμό πιθανών κινδύνων.

Σημειώνεται ότι στα AFVs περιλαμβάνονται: α) τα αμιγώς ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα που φέρουν συσσωρευτές (μπαταρίες) και β) τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίστηκαν σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και την μέχρι τώρα διεθνή εμπειρία καθώς το ζήτημα μεταφοράς AFVs με πλοία έχει απασχολήσει σχετικά πρόσφατα τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Ως εκ τούτου και για λόγους πρόληψης, οι προαναφερόμενες οδηγίες προς τους οδηγούς των AFVs που θέλουν να επιβιβαστούν σε ακτοπλοϊκό πλοίο, αναφέρουν ότι:

α) στα αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα πρέπει να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας των συσσωρευτών ενώ το επίπεδο φόρτισης θα πρέπει να είναι έως 40% της συνολικής χωρητικότητάς αυτών και

β) στα οχήματα λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, όπως υγραερίου ή φυσικού αερίου, οι δεξαμενές τους να μην περιέχουν καύσιμο άνω του 50% της συνολικής τους χωρητικότητας.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση από τους επιβάτες - οδηγούς να ενημερώνουν άμεσα το πλήρωμα του πλοίου σε περίπτωση λήψης οποιασδήποτε ένδειξης συναγερμού από το όχημά τους.

Δεν επιτρέπεται να γίνεται φόρτωση των οχημάτων AFVs που έχουν βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας τους και στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές τους (στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί). Η ευθύνη για την διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας, στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές του, βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών και η ακτοπλοϊκή εταιρία δύναται να το εξασφαλίσει με όποιο τρόπο αυτή ορίσει.

Τέλος, δεν θα επιτρέπεται η φόρτιση ηλεκτρικών και επαναφορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων επί του πλοίου ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα δεν θα είναι συνδεδεμένα με κάποια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος επί του πλοίου.

Πρωταρχικό μέλημα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί για την ασφαλή μεταφορά των AFVs στα ακτοπλοϊκά πλοία υπηρετούν αυτό τον σκοπό, χωρίς όμως να εμποδίζουν την ελεύθερη μετακίνηση των «πράσινων Ι.Χ.» στα νησιά μας. Ζητούμε από τους οδηγούς των AFVs να ακολουθήσουν τις οδηγίες καθώς και την κατανόησή τους, προκειμένου να χαρούμε όλοι μας καλά ταξίδια στις θάλασσές μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.