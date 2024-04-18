Το Ιράν απειλεί με πυρηνικά αν το Ισραήλ χτυπήσει ξανά

Το Ιράν θα μπορούσε να αναθεωρήσει το «πυρηνικό δόγμα» του εν μέσω ισραηλινών απειλών μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση με πυραύλους και drone της Τεχεράνης, δηλώνει ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, όπως μεταδίδει το The times of Israel.

«Μια αναθεώρηση του πυρηνικού δόγματος και της πολιτικής μας, καθώς και των εκτιμήσεων που ανακοινώθηκαν προηγουμένως είναι απολύτως εφικτή», αναφέρει ο Ahmad Haghtalab, ο διοικητής του IRGC που είναι υπεύθυνος για την πυρηνική ασφάλεια.

Η Τεχεράνη έχει από καιρό ισχυριστεί ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα ήταν για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Το Ισραήλ κατηγόρησε το Ιράν ότι θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα και δήλωσε ότι δεν θα το επιτρέψει να συμβεί.

Το Ιράν εκτόξευσε περισσότερα από 300 drones και πυραύλους στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής στην πρώτη του άμεση επίθεση στο ισραηλινό έδαφος.

Το μπαράζ ήρθε ως αντίποινα - όπως ισχυρίστηκε η Τεχεράνη - μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε ένα ιρανικό προξενικό κτίριο στη Δαμασκό, που σκότωσε επτά στρατιώτες του IRGC, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατηγών.

Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του κατέρριψαν τη συντριπτική πλειονότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των πυραύλων και η επίθεση προκάλεσε έναν τραυματισμό, αλλά οι ανησυχίες για πιθανά ισραηλινά αντίποινα έχουν, ωστόσο, τροφοδοτήσει φόβους για εκτεταμένο περιφερειακό πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

