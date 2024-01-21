Πάνω από 25.000 είναι πλέον οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, αποτέλεσμα της μαζικής στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ μετά την εισβολή και τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή που η Γάζα μοιάζει πλέον με «κρανίου τόπο», οι περιφερειακές εντάσεις δείχνουν να λαμβάνουν ολοένα και πιο επικίνδυνες διαστάσεις, με την ενεργή πλέον συμμετοχή των ΗΠΑ και της Βρετανίας από τη μία πλευρά, και του Ιράν, που στηρίζει Χούθι και Χεζμπολάχ, από την άλλη.

Μετά από κάθε χτύπημα, η κατάσταση πλησιάζει όλο και πιο κοντά σε μία γενικευμένη σύρραξη, γεγονός που επισημαίνεται με αγωνία από όλες τις λογικές φωνές και τους αναλυτές.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε για μία ακόμη -πολλοστή- φορά μήνυμα προς το Ισραήλ, να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση και να κάνει αποδεκτή τη λύση των δύο κρατών, ώστε να διευθετηθεί το Μεσανατολικό ζήτημα και σε βάθος χρόνους να κατευναστούν οι εκατέρωθεν αντιδράσεις και τα επεισόδια.

Ο Γκουτέρες ζητεί με σαφήνεια από την κυβέρνηση του Τελ Αβίβ να αποδεχτεί τη μοναδική βιώσιμη λύση στην περιοχή, επισημαίνοντας με έμφαση ότι «άπαντες, πρέπει να αποδεχθούν το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν ένα δικό τους κράτος».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στηρίζουν το Ισραήλ με πολεμικό υλικό και στον περιορισμό της μαχητικότητας της Χαμάς, ωστόσο εμφανίζονται κάθετα αντίθετες στα σχέδια του Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην επιτρέψει μία νέα παλαιστινιακή διοίκηση μετά το τέλος του πολέμου. Οι ΗΠΑ έχουν ξεκάθαρη άποψη υπέρ της δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, κάτι που δεν φαίνεται να συζητά η παρούσα κυβέρνηση του Ισραήλ, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει. Στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του Τζο Μπάιντεν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αμειρκανός πρόεδρος επανέλαβε τις θέσεις της Ουάσινγκτον, οι οποίες, για μία ακόμη φορά, απορρίφθηκαν από τον Νετανιάχου. Για τον ίδιο σκοπό έχει ταξιδέψει τουλάχιστον τρεις φορές στο Ισραήλ το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δίχως ωστόσο να πετύχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Ανάλογο είναι και το αίτημα του Ιράν, παρ' ότι βρίσκεται στην... άλλη πλευρά του ποταμού. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι για να σταματήσει η ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, θα πρέπει το Ισραήλ να αποσύρει τον στρατό του από τη Γάζα και να δεχθεί την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους.

Απόρρητη έκθεση: Μόλις στο 20% με 30% οι απώλειες της Χαμάς

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κατά την οποία μαχητές της Χαμάς σκότωσαν 1.300 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ και πήραν ομήρους περισσότερους από 240.

Η αεροπορική και χερσαία επιχείρηση - για την οποία το Ισραήλ λέει ότι στοχεύει στην καταστροφή της Χαμάς - επικεντρώνεται επί του παρόντος στη νότια Γάζα, όπου είναι πεπεισμένοι ότι οι ανώτατοι διοικητές της Χαμάς βρίσκονται κρυμμένοι μέσα ή κάτω από την πόλη Χαν Γιουνίς.

Εκεί ο ισραηλινός στρατός είπε ότι είχε ανακαλύψει μια άλλη σήραγγα, μήκους περίπου 830 μέτρων που περιείχε παγίδες και πόρτες παγιδευμένες με εκρηκτικά.

Ισραηλινοί στρατιώτες αντιμετώπισαν επίσης νέες επιθέσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου η Χαμάς λέγεται ότι κατέλαβε ένα άνοιγμα γύρω από την πόλη Jabalia καθώς το Ισραήλ μετακινούσε στρατεύματα και τανκς νότια.

Πάνω από τρεις μήνες από την έκρηξη της σύγκρουσης, το Ισραήλ - ο στρατός του οποίου ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες της Χαμάς - εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντική αντίσταση σε ολόκληρη τη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει το 20-30% των μαχητών της Χαμάς, κάτι που υπολείπεται του δηλωθέντος στόχου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για «πλήρη καταστροφή» της ένοπλης ομάδας.

Η απόρρητη έκθεση λέγεται επίσης ότι διαπίστωσε ότι η Χαμάς έχει ακόμα αρκετά πυρομαχικά για να συνεχίσει να χτυπά το Ισραήλ και τις ισραηλινές δυνάμεις για μήνες.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς δήλωσε νωρίτερα στο BBC ότι η στάση του κ. Νετανιάχου ήταν «απογοητευτική». Ο Λευκός Οίκος είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «βλέπουν ξεκάθαρα τα πράγματα διαφορετικά».

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, προχώρησε παραπέρα, χαρακτηρίζοντας την άρνηση αποδοχής ενός παλαιστινιακού κράτους «εντελώς απαράδεκτη». Πρόσθεσε ότι «θα παρατείνει επ' αόριστον μια σύγκρουση που έχει γίνει σημαντική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

Στενεύουν τα περιθώρια Ισραήλ και Νετανιάχου

Όλα δείχνουν ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος του Ισραήλ, ενώ η πολεμική σύρραξη μοιάζει να λαμβάνει ολοένα και περισσότερα προσωπικά χαρακτηριστικά και να αφορά την πολιτική επιβίωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο κίνδυνος μίας γενικευμένης ανάφλεξης ξεπερνά σίγουρα τις ανάγκες ενός ανθρώπου ή μίας ομάδας, γεγονός που θα διαφανεί σύντομα, καθώς το ρολόι της αντίστροφής μέτρησης «τρέχει» με αυξανόμενο ρυθμό, στενεύοντας ολοένα και περισσότερο τα περιθώρια για το Ισραήλ.

Σημαντική παράμετρος και ενδεχομένως κομβικής σημασίας για τις εξελίξεις, αποτελεί και η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα και η απορύθμιση της εύρυθμης λειτουργίας στο πεδίο της μεταφοράς προϊόντων. Ο κινδυνος μίας νέας οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τα γεγονότα και στην Ουκρανία, καθιστά πλέον τον πόλεμο της Γάζας έναν πόλεμο με σύντομη ημερομηνία λήξης,

