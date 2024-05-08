Το Κάιρο προειδοποιεί το Ισραήλ για την επιχείρηση στη Ράφα

Η Αίγυπτος προειδοποίησε χθες Τρίτη το Ισραήλ "για τους κινδύνους κλιμάκωσης" στο πλαίσιο της χερσαίας εισβολής στη Ράφα, μετέδωσε το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, που πρόσκειται στις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενο "υψηλόβαθμο αξιωματούχο".

Η Αίγυπτος δήλωσε επίσης στη γειτονική της χώρα "να είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ράφα, μια πόλη που βρίσκεται στο άκρο της πολιορκούμενης Λωρίδας της Γάζας και συνορεύει με την Αίγυπτο, φιλοξενεί 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι άνθρωποι εκτοπισμένοι μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

