Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε «κατηγορηματικά» τις προϋποθέσεις που έθεσε η Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, μετά τη δημοσιοποίηση μιας έκθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των ομήρων μας, η Χαμάς ζητά τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση των δυνάμεών μας από τη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των δολοφόνων και των βιαστών. Και να παραμείνει η Χαμάς άθικτη» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά τους όρους της συνθηκολόγησης των τεράτων της Χαμάς», πρόσθεσε.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου, επέτρεψε την απελευθέρωση περίπου 100 από τους 240 ομήρους που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα. Αφού έληξε η περίοδος κατάπαυσης του πυρός ο Νετανιάχου δέχεται εντεινόμενες πιέσεις να διασφαλίσει την απελευθέρωση των υπόλοιπων 136 ομήρων.

Στη σημερινή ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου υιοθετεί πιο σκληρή γραμμή, σε σχέση με το παρελθόν, για το ζήτημα του παλαιστινιακού κράτους.

«Δεν θα κάνω συμβιβασμούς όσον αφορά τον πλήρη ισραηλινό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας για όλα τα εδάφη δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε την Παρασκευή ότι μίλησε με τον Νετανιάχου για πιθανές λύσεις για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι αποστρατιωτικοποιημένο. Το Σάββατο ο Νετανιάχου φάνηκε ότι απορρίπτει τις προτάσεις του Μπάιντεν και στη σημερινή ανακοίνωσή του επανέλαβε ότι θα επιμείνει να έχει το Ισραήλ «τον έλεγχο της ασφάλειας σε όλα τα εδάφη δυτικά του Ιορδάνη». Είπε ότι αντιμετώπισε «διεθνείς και εσωτερικές πιέσεις» για να αλλάξει στάση αλλά «η επιμονή του ήταν αυτή που εμπόδισε επί χρόνια την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους το οποίο θα συνιστούσε υπαρξιακό κίνδυνο για το Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

