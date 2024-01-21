Ο Νετανιάχου απέκλεισε ξανά τον έλεγχο από τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας

Οι σκληρές μάχες συνεχίζονται σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε επίσης κι άλλες επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μερικές ώρες αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την εναντίωσή του στην ιδέα της «παλαιστινιακής εθνικής κυριαρχίας» στην περιοχή αυτή.

Το Ισραήλ πρέπει να σιγουρέψει «ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή» και αυτό το ζητούμενο «αντιφάσκει με το αίτημα να υπάρξει παλαιστινιακή εθνική κυριαρχία», είπε ο κ. Νετανιάχου προχθές Παρασκευή στον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Την Πέμπτη, ο κ. Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στο «σύνολο του εδάφους δυτικά του Ιορδάνη» ποταμού, με άλλα λόγια και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος, που διανύει την 107η ημέρα του, θέτει υπό δοκιμασία τη σχέση του εβραϊκού κράτους με τον βασικό σύμμαχο και υποστηρικτή του, τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα εξαιτίας των διαφωνιών για το ζήτημα —με τεράστια σημασία μεταπολεμικά— της λύσης των «δύο κρατών».

«Απάτη»

Ο Τζο Μπάιντεν «εξακολουθεί να πιστεύει πάντα στην προοπτική και στην πιθανότητα» της λύσης των δύο κρατών, αν και «αναγνωρίζει πως θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να φθάσουμε εκεί»,ανέφερε ο Λευκός Οίκος έπειτα από την τηλεοπτική συνδιάλεξη.

«Η απάτη πως ο Μπάιντεν κάνει νουθεσίες υπέρ (σ.σ. της εγκαθίδρυσης) κράτους της Παλαιστίνης (...) δεν ξεγελά τον λαό μας», ήταν χθες η αντίδραση της Χαμάς, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες από την πλευρά του επισήμανε το «δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού» να αποκτήσει κράτος, που πρέπει να «αναγνωρίζεται από όλους», χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» κάθε «άρνησή του».

Έναυσμα της σύρραξης ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο στις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας όταν έγινε η επίθεση. Περίπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας, στα τέλη Νοεμβρίου.

Σε αντίποινα για την επίθεση το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 24.927 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Τουλάχιστον 1,7 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας του πολέμου, σύμφωνα με αναθεωρημένα δεδομένα του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)

Ο κ. Νετανιάχου απορρίπτει τις εκκλήσεις του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας να κηρυχθεί ανθρωπιστική εκεχειρία. Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, έχει καλέσει το Ισραήλ να λάβει μέτρα για να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων στον μικρό θύλακο.

Φυλλάδια

Η Χαμάς ανέφερε σήμερα πως έγιναν δεκάδες βομβαρδισμοί, από αεροσκάφη και το πυροβολικό του Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως γύρω από τα νοσοκομεία Νάσερ και Άμαλ, στην πόλη Χαν Γιούνις, επίκεντρο των εχθροπραξιών τις τελευταίες εβδομάδες.

Δεκάδες πτώματα «παραμένουν ακόμα κάτω τα συντρίμμια», ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε επιχειρήσεις γύρω από τον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια σήμερα το πρωί.

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως δυνάμεις του σκότωσαν 15 παλαιστίνιους μαχητές στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και έκανε λόγο περί «εξάλειψης ενός αριθμού τρομοκρατών» στη Χαν Γιούνις από ελεύθερους σκοπευτές με αεροπορική υποστήριξη.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν επιδρομές στη Χεβρώνα, στην Καλκίλια και στην Τζενίν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Αναφέρθηκαν συλλήψεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ δυο σπίτια κατεδαφίστηκαν στη Χεβρώνα. Ανήκαν σε παλαιστίνιους μαχητές.

Ο ισραηλινός στρατός πέταξε χθες στη Ράφα φυλλάδια με φωτογραφίες ομήρων, ζητώντας από κατοίκους της πόλης —στην οποία στοιβάζονται εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από άλλους τομείς του θυλάκου— να του δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία έχουν γι’ αυτούς.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, 132 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στον θύλακο. Ωστόσο τουλάχιστον 27 έχουν σκοτωθεί.

Στο Τελ Αβίβ συγκεντρώθηκαν χθες χιλιάδες Ισραηλινοί για να απαιτήσουν την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από την 7η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας και επίσης να αποχωρήσει από το αξίωμα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο κατηγόρησαν πως συνεχίζει κι έχει σκοπό να παρατείνει όσο το δυνατό περισσότερο τον πόλεμο για να διατηρηθεί στην εξουσία.

Επιδρομή στη Δαμασκό

Ο πόλεμος, που διανύει τον τέταρτο μήνα του, κλιμακώνει την ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και τους συμμάχους του —ο κυριότερος είναι οι ΗΠΑ— από τη μια και από την άλλη τον «άξονα της αντίστασης», στον οποίο συσπειρώνονται γύρω από το Ιράν η Χαμάς, η Χεζμπολά του Λιβάνου, οι Χούθι της Υεμένης και διάφορες παραστρατιωτικές οργανώσεις στο Ιράκ, εντείνοντας την ανησυχία πως μπορεί να υπάρξει περιφερειακή ανάφλεξη.

Ο ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί απείλησε το Ισραήλ πως θα υπάρξουν αντίποινα μετά τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ισραηλινών στρατιωτικών χθες Σάββατο στην Δαμασκό, σε πλήγμα που αποδόθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις από τη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτης μονάδας επιφορτισμένης με στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Ο ισραηλινός στρατός, ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο.

Στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, όπου οι ανταλλαγές πυρών παραμένουν καθημερινές, άμαχος και μέλος της Χεζμπολά σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI και το σιιτικό ένοπλο κίνημα.

Στο δυτικό Ιράκ, 15 ρουκέτες και πύραυλοι, ανάμεσά τους περίπου δέκα βαλλιστικοί πύραυλοι, εκτοξεύθηκαν εναντίον βάσης όπου φιλοξενούνται στρατεύματα των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, σύμφωνα με ιρακινούς και αμερικανούς αξιωματούχους. Την ευθύνη ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», όπως αυτοαποκαλούνται μαχητές που ανήκουν σε διάφορες ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο εξάλλου ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως «κατέστρεψε» πύραυλο κατά πλοίων επιφανείας των Χούθι, σε νέα επιδρομή που κατ’ αυτό εξαπολύθηκε σε «νόμιμη άμυνα», για να αποτραπεί επίθεση όπως αυτές που έχουν εξαπολύσει κατά δεκάδες οι υεμενίτες αντάρτες εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

