Μεξικό: Εννιά πτώματα στο κέντρο μιας από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στη χώρα

Εννιά πτώματα βρέθηκαν χθες Τρίτη από τις αρχές στο κεντρικό-βόρειο Μεξικό, στην καρδιά της Φρεσνίγιο, πόλης η οποία θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες στη χώρα και από την οποία ξεκίνησε την εκστρατεία της αντιπολιτευόμενη υποψήφια για την προεδρία, καθώς επικεντρώνεται στο ζήτημα τις ασφάλειας.

Τα θύματα αναμφίβολα πλήρωσαν με το βαρύτερο τίμημα τη σύγκρουση δυο συμμοριών, σύμφωνα με τις αρχές. Πλάι στα πτώματα βρέθηκαν «μηνύματα απευθυνόμενα σε αντίπαλη συμμορία», εξήγησε αξιωματούχος της πολιτειακής κυβέρνησης στη Σακατέκας, ο Ροδρίγο Ρέγες, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Φρεσνίγιο, που μετρά κάπου 240.000 κατοίκους, βρίσκεται πάνω σε οδό διακίνησης ναρκωτικών, τον έλεγχο της οποίας διεκδικούν δυο από τις πιο αιμοδιψείς συμμορίες στο Μεξικό, το καρτέλ Σιναλόα και το Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, σύμφωνα με τις αρχές.

Τα εννιά πτώματα βρέθηκαν παρατημένα στο έδαφος, κοντά σε αγορά. Δυο ημέρες νωρίτερα, συμμορίτες απέκλειαν δρόμους κι έβαζαν φωτιά σε οχήματα, σε αντίποινα για τις συλλήψεις 13 φερόμενων ως κακοποιών.

Η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε ο κ. Ρέγες, καλώντας ωστόσο τους κατοίκους να είναι «προσεκτικοί» όταν κυκλοφορούν.

Σύμφωνα με επίσημη έρευνα, το 96% των κατοίκων της Φρεσνίγιο φοβάται πως θα μετατραπεί σε θύμα κακοποιών· πρόκειται για την πόλη με το υψηλότερο ποσοστό ανασφάλειας σε όλη τη χώρα των περίπου 126 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το ζήτημα της ασφάλειας βρίσκεται στο επίκεντρο της εκστρατείας ενόψει των γενικών εκλογών της 2ης Ιουνίου στο Μεξικό.

Η κεντροδεξιά υποψήφια της αντιπολίτευσης για την προεδρία Σότσιλ Γκάλβες άρχισε την εκστρατεία της στη Φρεσνίγιο το βράδυ της 1ης Μαρτίου, υποσχόμενη να βάλει τέλος στις «περιπτύξεις» με τα καρτέλ των ναρκωτικών.

Καταφέρθηκε επίσης με σφοδρότητα εναντίον του φαβορί των δημοσκοπήσεων, της υποψήφιας της κεντροαριστερής συμπολίτευσης. Η Κλαούδια Σέινμπαουμ από την πλευρά της υπόσχεται να συνεχίσει την πολιτική του απερχόμενου προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, καταπολεμώντας τα κοινωνικά αίτια της βίας (φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός...).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

