Ο ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις δήλωσε χθες Τρίτη ανοικτός στη συζήτηση για την αποστολή αμερικανικής κατασκευής συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Ουκρανία, μετά τις παραινέσεις της Γερμανίας σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO να διαθέσουν περισσότερα τέτοια μέσα στο Κίεβο.

Η Γερμανία υποσχέθηκε να στείλει ένα επιπλέον σύστημα, έπειτα από εκκλήσεις του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ισπανία δεσμεύτηκε να στείλει πυραύλους κατά αεροσκαφών για τα συστήματα Patriot που διαθέτουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Συστήματα Patriot διαθέτουν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σουηδίας και της Ελλάδας.

«Γίνεται συζήτηση για το ποιος μπορεί να στείλει συστήματα Patriot στην Ουκρανία», εξήγησε ο κ. Γιοχάνις σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν το έθιξε (...) στη συνάντησή μας, είπα πως είμαι ανοικτός στη συζήτηση. Θα πρέπει να το δούμε στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας ώστε να αποφασίσουμε τι μπορούμε να προσφέρουμε και τι θα λάβουμε σε αντάλλαγμα, διότι θα ήταν απαράδεκτο να αφήσουμε τη Ρουμανία χωρίς συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», πρόσθεσε.

Το Βουκουρέστι υπέγραψε συμφωνία αξίας 4 δισεκ. δολαρίων για την αγορά συστημάτων Patriot το 2017. Επρόκειτο για το μεγαλύτερο συμβόλαιο του είδους στο NATO και στην ΕΕ τότε —κι ως ακόμη και σήμερα—, με τις πρώτες παραδόσεις να γίνονται το 2020.

Καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ρουμανίας διαθέτουν το τρέχον διάστημα μόλις ένα επιχειρησιακό σύστημα, ο κ. Γιοχάνις είπε πως η συζήτηση αφορά άλλο ένα, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας για να τεθεί σε υπηρεσία.

Η Ρουμανία, άλλοτε συμβαλλόμενο μέρος του Συμφώνου της Βαρσοβίας, που εντάχθηκε στο NATO το 2004, μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία κι οι ρουμανικές αρχές τονίζουν πως συντρίμμια ρωσικών όπλων έχουν καταπέσει επανειλημμένα στο έδαφός της, καθώς η Ρωσία βάζει συχνά στο στόχαστρο ουκρανικά λιμάνια που δεν απέχουν παρά ελάχιστα από την επικράτειά της, βρίσκονται στην άλλη όχθη του Δούναβη.

Ο κ. Γιοχάνις είπε επίσης πως συζήτησε με τον αμερικανό ομόλογό του σχετικά με την υποψηφιότητά του για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του NATO. Επανέλαβε πως δεν την αποσύρει, παρότι η συμμαχία —και ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν— υποστηρίζουν σθεναρά τον απερχόμενο ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε.

«Ο ανταγωνισμός είναι καλό πράγμα», σχολίασε ο πρόεδρος της Ρουμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.