Κένυα: Κτίριο κατέρρευσε στο Ναϊρόμπι - 4 παγιδευμένοι, ανάμεσά τους 3 παιδιά

Ακίνητο κατέρρευσε χθες Τρίτη το βράδυ στο Ναϊρόμπι και τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, ανακοίνωσε αξιωματούχος στην κενυατική πρωτεύουσα.

«Στις 22:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) όλες οι οικογένειες είχαν εντοπιστεί, με την εξαίρεση τεσσάρων ανθρώπων», εξήγησε ο Μπράμουελ Σιμίγιου, αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της πρωτεύουσας της Κένυας.

Οι τέσσερις άνθρωποι που αγνοούνται είναι «νταντά και δυο παιδιά της ίδιας οικογένειας, καθώς κι ένα κορίτσι δέκα ετών, άλλης οικογένειας», διευκρίνισε ο κ. Σιμίγιου.

Ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός, που ανέπτυξε ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επιτόπου, έκανε λόγο για δέκα ελαφρά τραυματίες.

Το Ναϊρόμπι και τα περίχωρά του συγκαταλέγονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες που σάρωσαν την Κένυα το τελευταίο διάστημα, αφήνοντας πίσω 230 νεκρούς κι αναγκάζοντας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους άλλοι 200.000 και πλέον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.