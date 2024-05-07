Λογαριασμός
Καρχαρίας στα ρηχά της Γλυφάδας - Δείτε βίντεο

Ο καρχαρίας εντοπίστηκε στη δεύτερη μαρίνα της Γλυφάδας, κοντά στα αγκυροβολημένα σκάφη

Καρχαρίας

Ένα καρχαριοειδές φέρεται να εντοπίστηκε σε ρηχά νερά στην περιοχή της Γλυφάδας, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε κάτοικος στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο καρχαρίας εντοπίστηκε στη δεύτερη μαρίνα της Γλυφάδας, κοντά στα αγκυροβολημένα σκάφη. Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο στο Facebook το καρχαριοειδές κολυμπάει στα ρηχά, πιθανότατα έχοντας χάσει τον προσανατολισμό του.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή του Πάσχα ένα αντίστοιχο ψάρι εθεάθη στη θαλάσσια περιοχή του Βόλου. Εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων κατάφεραν να το πιάσουν από την ουρά και σιγά σιγά να το τραβήξουν έξω και να το προσανατολίσουν για να μπορέσει να φύγει στα ανοικτά.

