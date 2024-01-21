Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα το Ισραήλ για τους «σπαρακτικούς» θανάτους Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα και χαρακτήρισε απαράδεκτο το να αντιστέκεται στο αίτημα κρατικής υπόστασης για τον παλαιστινιακό λαό.

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν διασπείρει μαζική καταστροφή και έχουν σκοτώσει αμάχους σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα, κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη θέση του γενικού γραμματέα», επισήμανε ο Γκουτέρες κατά την έναρξη των εργασιών της Συνόδου G77+Κίνα στην Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντας.

«Αυτό είναι σπαρακτικό και εντελώς απαράδεκτο. Η Μέση Ανατολή είναι ένα ναρκοπέδιο, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να υπάρξει ανάφλεξη της σύρραξης σε ολόκληρη την περιοχή».

Ο Αντόνιο Γκουτέρες πρόσθεσε πως η άρνηση να γίνει αποδεκτή η λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους είναι εντελώς απαράδεκτη, τονίζοντας πως το να αρνούνται στους Παλαιστίνιους το δικαίωμα στην κρατική υπόσταση «θα παρατείνει επ’ αόριστον μια σύρραξη που εξελίχθηκε σε μια τεράστια απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε το Σάββατο για να αποκρούσει τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχετικά με την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων μετά τη λήξη του πολέμου με τη Χαμάς. Το γραφείου του ανέφερε πως σε συνομιλίες την Παρασκευή με τον Μπάιντεν, ο Νετανιάχου «επανέλαβε την πολιτική του ότι αφότου εξοντωθεί η Χαμάς, το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα για να διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, μια προϋπόθεση που αντικρούει το αίτημα για παλαιστινιακή εθνική κυριαρχία».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ βρίσκεται στην Καμπάλα για να παραστεί στη σύνοδο των G77+Κίνα και του Κινήματος των Αδέσμευτων (ΝΑΜ). Ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες μεταξύ αυτών τη Νότια Αφρική, το Ιράν, την Κίνα, την Τουρκία, την Κούβα, την Ινδία, το Βιετνάμ και άλλοι παρίστανται στις συναντήσεις.

Η G77+Κίνα είναι μια ομάδα 134 αναπτυσσόμενων χωρών που υποστηρίζει τα κοινά συμφέροντα των χωρών του νότου.

Έγγραφο που δημοσιεύτηκε αργά χθες το βράδυ, στο τέλος της συνόδου των ΝΑΜ, περιελάμβανε την καταδίκη «της παράνομης ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στη Λωρίδα της Γάζας, των αδιάκριτων επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων αμάχων, πολιτικών στόχων, του αναγκαστικού εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού» και ζήτησε την εφαρμογή μιας άμεσης και μόνιμης ανθρωπιστικής παύσης των εχθροπραξιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

