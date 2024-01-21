Κατά την επίσκεψη της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι στην Κωνσταντινούπολη και μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο δεν έγιναν δηλώσεις στον Τύπο, ενώ η λιτή ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας ανέφερε απλώς ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός έγινε δεκτή από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η βασική πηγή πληροφοριών για τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την επίσκεψη Μελόνι είναι το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA και η τουρκόφωνη υπηρεσία του ΒΒC. Σε αυτό το πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη επαφή της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο εξωτερικό από τότε που η Ιταλία ανέλαβε την προεδρία της G7 στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Ο τουρκικός ενημερωτικός δικτυακός τόπος Τ24, επικαλούμενος το ANSA, αναμεταδίδει ότι χάρη στις προσπάθειες συνεργασίας, η παράτυπη μεταναστευτική ροή στον διάδρομο Ιταλίας-Τουρκίας μειώθηκε κατά 56% πέρυσι και ότι η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα θα ενισχυθεί περαιτέρω και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών σχεδιάζουν να κάνουν σύντομα συμφωνία με τη Λιβύη.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι στις συνομιλίες, στο πρώτο ταξίδι της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο εξωτερικό το 2024, σημαντική θέση είχαν οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, καθώς και οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία και συμφωνίες στον τομέα του εμπορίου και της άμυνας μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας.

Το Τ24 κάνει αναφορά και σε δημοσίευμα της ιταλικής Repubblica, στο οποίο αναφέρεται ότι τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν «την ενίσχυση της συνεργασίας στο Μεταναστευτικό, ιδίως όσον αφορά τους μετανάστες από τη Λιβύη, τις ευχαριστίες για τον ρόλο της 'Αγκυρας στην άρση του αδιεξόδου για τη μεταφορά σιτηρών μέσω των ουκρανικών λιμανιών, την ασφάλεια στη Μεσόγειο, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική, τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, ιδίως στον τομέα της άμυνας.

Η συνάντηση του Ερντογάν με τη Μελόνι έγινε στη συνέχεια διμερών συνομιλιών που είχαν οι δύο ηγέτες στο περιθώριο πολυμερών συναντήσεων στο Μπαλί, το Βίλνιους, τη Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι.

Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα και ενόψει της επίσκεψης Μελόνι, σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο DHA ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι τόνισε ότι η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα για την Ιταλία με την οποία «Έχουμε μια ιστορική φιλία».

Ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ υπενθύμισαν ωστόσο ότι «όταν ο πρόεδρος Ερντογάν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία, το 2018, η Μελόνι είχε πει: "Αφού η αριστερή κυβέρνηση δεν το κάνει, ας μεταφέρουμε εμείς το μήνυμα του ιταλικού λαού σε αυτόν: Όχι στην Τουρκία στην Ευρώπη, όχι στον εξισλαμισμό της Ευρώπης"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

