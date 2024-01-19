Μπάιντεν: Πιστεύω σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος - Νέα πλήγματα σε Χούθι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν "συνεχίζει να πιστεύει στην προοπτική και τη δυνατότητα" μιας λύσης δυο κρατών στη Μέση Ανατολή, και στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, αλλά "αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να φθάσουμε εκεί", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τη θέση του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας "30 με 40 λεπτών" που είχαν σήμερα οι δυο ηγέτες, την πρώτη μετά τις 23 Δεκεμβρίου.

Ο Μπάιντεν χαιρέτισε επίσης την απόφαση του Ισραήλ να επιτρέψει την αποστολή αλευριού στη Γάζα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αντιτίθενται σε μια γενική εκεχειρία στη Γάζα, πιστεύοντας ότι αυτό θα βοηθήσει τους ενόπλους της Χαμάς.

"Υποστηρίζουμε τις ανθρωπιστικές παύσεις, όπως είπα, για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τους ομήρους και περισσότερη βοήθεια να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν υποστηρίζουμε μια εκεχειρία αυτή τη στιγμή".

"Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως είχε τεθεί σε εφαρμογή εκεχειρία εκεί στις 6 Οκτωβρίου".

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε τη "μεγάλη ανησυχία" του μετά τις πληροφορίες από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη για τον θάνατο ενός Αμερικανού πολίτη.

Ένας 17χρονος Παλαιστίνιος, ο Ταουφίκ Ατζάκ, κάτοχος αμερικανικού διαβατηρίου σύμφωνα με τον πατέρα του, σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο Αλ-Μάζρα Αλ-Σαρκίγια, ανατολικά της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa και δήλωσαν συγγενείς του νεαρού.

Σε σχέση με τους Χούθι, ο Κίρμπι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ "διεξήγαγαν με επιτυχία τρία αμυντικά πλήγματα" σήμερα εναντίον των ανταρτών στην Υεμένη. Τόνισε ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο εκτοξευτές πυραύλων έτοιμους να χτυπήσουν στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.