Στέφανος Κασσελάκης: “Έξω το κέρδος από το ΕΣΥ”

Επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στον τομέα της υγείας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Νοσοκομείο της Πρέβεζα, ενώ διακήρυξε "έξω το κέρδος από το ΕΣΥ".

Στην δήλωση του ο κ. Κασσελάκης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι "Πρόκειται για μία κοροϊδία νεοφιλελεύθερης πολιτικής, σε μια χώρα που το 40% της δαπάνης για την Υγεία είναι ιδιωτική, από τις τσέπες του Έλληνα πολίτη, πέρα και πάνω απ' όσα ήδη έχει πληρώσει σε φόρους. Με νοσοκομεία τα οποία είναι τελείως υποστελεχωμένα, με εργαζόμενους που υπηρετούν το λειτούργημά τους με τεράστια επισφάλεια, με πολύ χαμηλές αμοιβές, με τεράστια υπέρ-εφημέρευση. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο που αντί αυτοί οι άνθρωποι να ακούνε το «ευχαριστώ» από την κοινωνία, ξεσπούν πάνω τους οι άνθρωποι. Για ποιο λόγο; Διότι δεν αντέχουν άλλο".

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση αναφέρει: "Πρέπει η κυβέρνηση αντί να αποκαλεί τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τους απλούς πολίτες «κάφρους» και «ανθρωπάκια», να τους αφουγκραστεί και να δώσει επιτέλους στον Έλληνα πολίτη την Υγεία ως δικαίωμα. Ως δικαίωμα από τη γέννηση μέχρι το πέρας της ζωής του κάθε ανθρώπου. Να μπορεί ο Έλληνας κι η Ελληνίδα να έχει δημόσια Υγεία ποιοτική. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να κάνουμε".

Ακολούθως διακηρύσσει: ΄Έξω το κέρδος από το ΕΣΥ, είτε πρόκειται για ΣΔΙΤ είτε πρόκειται για απογευματινά χειρουργεία. Έξω το κέρδος από το ΕΣΥ. Να επενδύσουμε ό,τι χρειάζεται για να μπορεί ο Έλληνας κι η Ελληνίδα να έχει Υγεία".

Γενικεύοντας ο κ. Κασσελάκης υποστηρίζει: "Δεν είναι δυνατόν η ανθρώπινη ζωή -είτε πρόκειται για νοσοκομεία είτε για μια γυναίκα μπροστά από ένα αστυνομικό Τμήμα είτε για τον σιδηρόδρομο- δεν μπορεί να είναι ένας ακόμα αριθμός και μόνο όταν κάποιος έχει συγγενή βουλευτή να το μαθαίνουμε. Είναι κυριολεκτικά έκτακτη ανάγκη, αυτή τη στιγμή, να φτιάξουμε το ΕΣΥ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα οικονομικά της χώρας, για το τουριστικό προϊόν. Τώρα λέμε για την ανθρώπινη ζωή, για την παραγωγικότητα του κάθε Έλληνα, της κάθε Ελληνίδας. Τη δυνατότητα να μπορεί να ζήσει με την οικογένειά του και δη εκτός αστικών κέντρων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό".

Ο κ. Κασσελάκης υπόσχεται ένα νέο μοντέλο πολιτικής: "Εκινούμε ένα νέο μοντέλο πολιτικής. Είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι γειωμένο στην κοινωνία. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θα εγγυάται στους πολίτες ότι η εκπροσώπησή τους θα έρχεται μέσα όλη την ώρα. Θα ακούει και θα λογοδοτεί. Δεν θα κάνει στασίδι στα κανάλια να τους ειρωνεύεται. Η αλαζονεία αυτή θα τελειώσει. Ο γυάλινος πύργος του μονοπρόσωπου Μαξίμου θα τελειώσει. Θα αρχίσει ένα νέο μοντέλο πολιτικής στη χώρα μας. 'Αλλη σχέση πολιτικών και πολιτών. Το εγγυώμαι αυτό. Και πρώτο βήμα είναι στο σύστημα Υγείας μας, που παροτρύνω τους πολίτες και τους εργαζόμενους του ΕΣΥ, να πάνε στο isyriza.gr, όπου μόλις έχουμε αρχίσει ένα μέρος της ιστοσελίδας που μπορείτε να αναρτήσετε φωτογραφίες και στοιχεία από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε".

Κλείνοντας υπογραμμίζει για την αξιωματική αντιπολίτευση ότι "θα γίνει κοινωνική αντιπολίτευση και κοινωνικό ρεύμα και θα αλλάξουμε τη χώρα, είτε το θέλουν οι μηχανισμοί των συμφερόντων είτε όχι. Εμείς τη χώρα θα την αλλάξουμε προς την πρόοδο. Με αξιοκρατία και με αξιοσύνη. Να είστε σίγουροι γι' αυτό".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

