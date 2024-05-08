ΗΠΑ-Χρηματιστήριο: Μικτές τάσεις επικράτησαν στο κλείσιμο της Γουόλ Στριτ

Μικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη κατά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, στο τέλος μιας ήρεμης συνεδρίασης, χωρίς οι επενδυτές να ανησυχούν για τα μικτά αποτελέσματα της Disney.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 31,99 μονάδων (+0,08%) στις 38.884,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, υποχώρησε κατά 16,69 μονάδες (-0,10%) και έκλεισε στις 16.332,56 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε ενισχυμένος κατά 6,96 μονάδες (+0,13%) στις 5.187,70 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

