Ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την κατασκευή προσωρινού τεχνητού λιμανιού για τη διευκόλυνση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας διά θαλάσσης, όμως δεν μπορεί να το εγκαταστήσει στην θέση του προς το παρόν εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο χθες Τρίτη.

Μπροστά στις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που εγείρει το Ισραήλ στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω χερσαίων οδών στον παλαιστινιακό θύλακα, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε στις αρχές Μαρτίου σχέδιο για την κατασκευή προσωρινού τεχνητού λιμανιού.

Το κόστος κατασκευής αναμενόταν να ανέλθει σε περίπου 320 εκατομμύρια δολάρια.

«Η κατασκευή των δυο τμημάτων του τεχνητού λιμένα (...) τελείωσε» και μένει πλέον να μεταφερθούν στο σημείο όπου θα τοποθετηθούν, είπε σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους η Σαμπρίνα Σιγκ, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Επικρατούσαν «ισχυροί άνεμοι και ψηλά κύματα» χθες, καθιστώντας «επικίνδυνη» την τοποθέτηση των στοιχείων αυτών στο σημείο που ορίστηκε, διευκρίνισε.

Το τεχνητό λιμάνι και αμερικανικά πολεμικά πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση για την κατασκευή του «βρίσκονται ακόμη στο λιμάνι της Ασντότ», στο Ισραήλ, σημείωσε.

Οι εργασίες μεταφέρθηκαν στην Ασντότ εξαιτίας των καιρικών συνθηκών την περασμένη εβδομάδα. Όταν ο επιτρέψει ο καιρός, το λιμάνι θα τοποθετηθεί σε ακτή του θυλάκου από ισραηλινούς στρατιωτικούς, για να αποφευχθεί η ανάπτυξη δυνάμεων των ΗΠΑ.

Εξάλλου η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το κλείσιμο από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δυο από τα σημαντικότερα φυλάκια από όπου εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο, στη Ράφα και στο Κερέμ Σαλόμ, διά στόματος εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

«Τα σημεία διέλευσης που έκλεισαν πρέπει να ξανανοίξουν, είναι απαράδεκτο το ότι έκλεισαν», είπε η Καρίν Ζαν-Πιερ, σύμφωνα με την οποία το Κερέμ Σαλόμ αναμένεται να ανοίξει ξανά σήμερα.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στην ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακο στη Λωρίδα της Γάζας με διακηρυγμένο στόχο να «αφανιστεί» η Χαμάς έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα τουλάχιστον 34.789 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

