Το Ισραήλ θα αναθέσει σε εταιρεία των ΗΠΑ τη διαχείριση της διέλευσης στη Ράφα

Το Ισραήλ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ έχουν «συμφωνήσει» να αναλάβει αμερικανική ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση της συνοριακής διέλευσης που συνδέει τη Ράφα με την Αίγυπτο, αφού ολοκληρωθούν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε χθες Τρίτη η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Δεν αποκάλυψε για ποια εταιρεία πρόκειται.Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν θέλησε να σχολιάσει.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, δήλωσε πως δεν είναι ενήμερος για τέτοιο σχέδιο.Το ίδιο είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι.

Ο ισραηλινός στρατός ήδη επιχειρεί σε ανατολικούς τομείς της Ράφας και χθες το πρωί κατέλαβε τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς της διέλευσης.

Σύμφωνα με τη Χααρέτς, σκοπός είναι να στερηθεί η Χαμάς τον έλεγχο της διέλευσης και την είσπραξη φόρων και τελών που επιβάλλονται στα εισερχόμενα αγαθά.

Πάντα κατά την εφημερίδα, η ισραηλινή κυβέρνηση υποσχέθηκε να μην καταστρέψει τις εγκαταστάσεις της διέλευσης σε αυτή που χαρακτήρισε «περιορισμένης» έκτασης επιχείρηση στη Ράφα, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

