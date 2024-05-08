Επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο, εκρήξεις και στη Μόσχα

Η Ρωσία εξαπέλυσε επιδρομή στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στο δυτικό τμήμα της χώρας, στη Λβιβ, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα για την απόκρουσή της τις πρώτες πρωινές ώρες.
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδει πως ακούστηκαν επίσης εκρήξεις στη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα και ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για την κατάρριψη στόχων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
