Επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο, εκρήξεις και στη Μόσχα

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδει πως ακούστηκαν επίσης εκρήξεις στη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα και ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για την κατάρριψη στόχων.

Εκρήξεις στο Κίεβο και στη Μόσχα

Η Ρωσία εξαπέλυσε επιδρομή στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στο δυτικό τμήμα της χώρας, στη Λβιβ, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα για την απόκρουσή της τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

