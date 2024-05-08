Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως άρχισε να αναπτύσσει στην Αϊτή πρόδρομα στοιχεία ενόψει της άφιξης πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας υπό την ηγεσία της Κένυας στη φτωχή χώρα της Καραϊβικής, την οποία λυμαίνονται συμμορίες και η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Η SOUTHCOM («νότια διοίκηση», το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική) «συντόνισε πτήσεις αμερικανικών μεταγωγικών που μετέφεραν συμβασιούχους, υλικό και εφόδια στο διεθνές αεροδρόμιο Toussaint Louverture» της αϊτινής πρωτεύουσας, της Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Το προσωπικό αυτό θα εργαστεί στο πλευρό υπεύθυνων του αϊτινού αεροδρομίου για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εξοπλισμού και των εφοδίων που φθάνουν στην Αϊτή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Η αποστολή αυτή είναι εφικτή χάρη στον διαρκή συντονισμό και την υποστήριξη αϊτινών παραγόντων που προσπαθούν να κρατήσουν το αεροδρόμιο ανοικτό και να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις», τόνισε ακόμη ο αμερικανικός στρατός.

Τα στοιχεία εμπροσθοφυλακής αυτά αναμένεται να προετοιμάσουν το πεδίο για την έλευση πολυεθνικής οπλισμένης δύναμης ασφαλείας υπό την ηγεσία της Κένυας. Η ανάπτυξή της είχε αναβληθεί πρόσφατα, εν αναμονή της παράδοσης της εξουσίας σε μεταβατικό συμβούλιο, που έγινε την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην απελθούσα κυβέρνηση δήλωνε την περασμένη εβδομάδα πως το πρώτο απόσπασμα περίπου 200 κενυατών αστυνομικών αναμενόταν να βρίσκεται στην Αϊτή ως την 23η Μαΐου.

Ερωτηθείς για την ανάπτυξη της δύναμης αυτής, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, τόνισε πως δεν έχει ανακοινωθεί καμιά ημερομηνία, για λόγους «επιχειρησιακής ασφάλειας», πρόσθεσε πάντως πως «πρόκειται για κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό».

Οι ΗΠΑ εννοούν να διαθέσουν στη διεθνή δύναμη κεφάλαια, εξοπλισμό και υποστήριξη, αλλά όχι να αναπτύξουν μονάδες των ενόπλων δυνάμεων ή της αστυνομίας τους.

Η Αϊτή μαστίζεται από αστάθεια και πολυδιάστατη κρίση, ιδίως πολιτική και ασφάλειας, εδώ και δεκαετίες. Όμως από τα τέλη του Φεβρουαρίου, συμμορίες, που λυμαίνονταν κι έλεγχαν ήδη μεγάλο μέρος της χώρας, ειδικά της πρωτεύουσας, συνασπίστηκαν κι άρχισαν να εξαπολύουν συντονισμένες επιθέσεις εναντίον στρατηγικών τοποθεσιών στην Πορτ-ο-Πρενς, με δημόσια διακηρυγμένο στόχο να ανατρέψουν τον τότε de facto πρωθυπουργό, τον Αριέλ Ανρί.

Αυτός ο τελευταίος παραιτήθηκε κι επίσημα από τα καθήκοντά του και πλέον έχει αναλάβει να κυβερνήσει την Αϊτή συμβούλιο μετάβασης, με πρώτο καθήκον την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.