Επτά νεκροί, πολλοί τραυματίες σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Γάζα

Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε νοσοκομείο.

Ο βομβαρδισμός έπληξε διαμέρισμα σκοτώνοντας επτά μέλη της οικογένειας Αλ Λου στη Γάζα (βόρεια), ανέφερε το νοσοκομείο Αλ Αχλί.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν επίσης λόγο για πυρά και βομβαρδισμούς στο κεντρικό και στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα, ειδικά στη Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.