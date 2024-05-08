Λογαριασμός
Επτά νεκροί, πολλοί τραυματίες σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Γάζα

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν επίσης λόγο για πυρά και βομβαρδισμούς στο κεντρικό και στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα, ειδικά στη Ράφα.

Επτά νεκροί σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Γάζα

Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε νοσοκομείο.

Ο βομβαρδισμός έπληξε διαμέρισμα σκοτώνοντας επτά μέλη της οικογένειας Αλ Λου στη Γάζα (βόρεια), ανέφερε το νοσοκομείο Αλ Αχλί.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν επίσης λόγο για πυρά και βομβαρδισμούς στο κεντρικό και στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα, ειδικά στη Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

