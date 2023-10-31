Λογαριασμός
Μεγάλο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του ισραήλ ισχυρίζονται ότι εκτόξευσαν οι Χούθι από την Υεμένη

Το Reuters αναφέρει ότι ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Yahya Saree είπε σε τηλεοπτική δήλωση ότι πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση που στοχεύει το Ισραήλ και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες

Ισραήλ

Οι Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν δήλωσαν την Τρίτη ότι εκτόξευσαν «μεγάλο αριθμό» βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς το Ισραήλ.

Νωρίτερα την Τρίτη, ήχησαν οι σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στην πόλη Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ μετά από «εισβολή εχθρικού αεροσκάφους», την οποία κατέρριψε το Ισραήλ πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε.

Το Reuters αναφέρει ότι ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Yahya Saree είπε σε τηλεοπτική δήλωση ότι πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση που στοχεύει το Ισραήλ και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει ότι, κατά την επίσκεψή του στο Κατάρ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν είπε ότι ήταν «φυσικό» για τις ομάδες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη να επιτεθούν στο Ισραήλ στη σκιά του πολέμου απέναντι στη Χαμάς, προειδοποιώντας για ευρύτερη διάχυση εάν δεν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ειδικότερα, ο ίδιος ανέφερε ότι «είναι φυσικό οι ομάδες και τα κινήματα αντίστασης να μην σιωπούν απέναντι σε όλα αυτά τα εγκλήματα. Δεν θα περιμένουν τη συμβουλή κανενός, επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις τελευταίες πολιτικές ευκαιρίες για να σταματήσουμε τον πόλεμο».

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε το σύστημα αεράμυνας «Arrow» για πρώτη φορά από τότε που άρχισε η σύγκρουση για να αναχαιτίσει έναν πύραυλο εδάφους-εδάφους που εκτοξεύτηκε από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.


 

