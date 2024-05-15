Νικολογιάννης: «Ο Παναθηναϊκός ήθελε και θέλει ΟΑΚΑ με 50 χιλ. κόσμο για τον τελικό του Κυπέλλου»

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, όπως αναμενόταν και επικυρώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΠΟ αφού το «Πανθεσσαλικό» δεν πληροί τις προϋποθέσεις.



Ο Τάσος Νικολογιάννης σχολίασε το παραπάνω, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός ήθελε και θέλει να διεξαχθεί το μεγάλο ματς και το ΟΑΚΑ να έχει 50 χιλ. κόσμο (25 χιλ. οπαδούς για κάθε ομάδα), αλλά ο Άρης είναι κάθετος.



«Η φαρσοκωμωδία ολοκληρώθηκε, μαζεύτηκαν να πουν ότι θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών το ματς σε ένα γήπεδο που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Φτάσαμε σήμερα να ακούσουμε αυτό που ξέραμε για μήνες. Ο Άρης για επικοινωνιακούς λόγους χρεώνει τον Παναθηναϊκός, ο Μπαλτάκος είπε για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός όμως ήθελε και θέλει να γίνει ο τελικός με κόσμο στο ΟΑΚΑ με 25 χιλιάδες για κάθε ομάδα. Έχει διατυπωθεί εδώ και καιρό από τον Παναθηναϊκό για το ΟΑΚΑ, αλλά ο Άρης ήταν κάθετος», σχολίασε ο ρεπόρτερ των «πράσινων».



Στη συνέχεια μίλησε για τα πλάνα του Φατίχ Τερίμ για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, εξηγώντας και τους λόγους για τους οποίους το «τριφύλλι» θέλει οπωσδήποτε τη νίκη.

