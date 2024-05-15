Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τρεις τράκτορες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Βίντεο

H φωτιά ξέσπασε στις 05:43, σε τρία οχήματα στην Πύλη 11 του λιμανιού

Θεσσαλονίκη

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τρεις τράκτορες τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ ήταν σταθμευμένοι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ Έλενα Χελβατζόγλου, η φωτιά ξέσπασε στις 05:43, σε τρία οχήματα στην Πύλη 11 του λιμανιού.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ:

Στο σημείο έφτασαν για την κατάσβεση της φωτιάς 12 πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα ή τραυματισμένα άτομα από τη φωτιά ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά λιμάνι Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark