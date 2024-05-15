Στις φλόγες τυλίχθηκαν τρεις τράκτορες τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ ήταν σταθμευμένοι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ Έλενα Χελβατζόγλου, η φωτιά ξέσπασε στις 05:43, σε τρία οχήματα στην Πύλη 11 του λιμανιού.
Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ:
Στο σημείο έφτασαν για την κατάσβεση της φωτιάς 12 πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα οχήματα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα ή τραυματισμένα άτομα από τη φωτιά ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.