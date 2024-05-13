Σκληραίνει τη στάση της η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, η οποία δηλώνει ότι στις δημόσιες εμφανίσεις της έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα «Μακεδονία».

Σε ανακοίνωσή της σχετικά με τη χθεσινή ορκωμοσία της, ισχυρίζεται πως έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα «Μακεδονία» επικαλούμενη το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, όμως υποστηρίζει ότι δεν παραβίασε το Σύνταγμα της χώρας, καθώς υπέγραψε το επίσημο κείμενο του προεδρικού όρκου με τη συνταγματική ονομασία της χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα αναφέρονται τα εξής:

«Στις δημόσιες εμφανίσεις της, η Μακεδόνας πρόεδρος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία, ως πράξη ατομικού δικαιώματος αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού, σεβόμενη τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.

Η Πρόεδρος Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα θα τηρήσει τη χρήση της επίσημης συνταγματικής ονομασίας.

Το επίσημο κείμενο του όρκου, όπως αυτό επιδόθηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής, υπογράφηκε με τη συνταγματική ονομασία της χώρας, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, τα μακεδονικά θεσμικά όργανα έχουν εκπληρώσει σχεδόν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών και η Πρόεδρος αναμένει από όλους τους μακεδόνες εταίρους να σεβαστούν τις διμερείς και πολυμερείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι της χώρας».

Σημειώνεται πως νωρίτερα, το υπουργείο εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας την «άδειασε». Σε ανακοίνωσή του καλεί σε επαγρύπνηση όλους τους πολιτικούς, ειδικά τους εκλεγμένους. Για παράνομη και ανεπίτρεπτη πρωτοβουλία έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπήρξε ομοβροντία διεθνών αντιδράσεων, μεταξύ άλλων, από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.