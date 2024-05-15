Νέα στοιχεία για τους αιτούντες άσυλο που φθάνουν στη Γερμανία προκαλούν αίσθηση, με το προσφυγικό να αποτελεί κεντρικό θέμα στην προεκλογική ατζέντα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία ενόψει ευρωεκλογών, το οποίο διαμηνύει ότι ο «παράδεισος Γερμανία πρέπει να κλείσει».



Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ασύλου που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πάνω από 700 αιτούντες άσυλο καταφθάνουν καθημερινά στη Γερμανία. Από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τέλη Απριλίου, οι πρώτες αιτήσεις ασύλου που κατατέθηκαν στην αρμόδια γερμανική αρχή ξεπέρασαν τις 84.000. Μέχρι το τέλος Μαΐου ο αριθμός τους σύμφωνα με εκτιμήσεις πιθανότητα θα ξεπεράσει τις 100.000.



Οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο συνεχίζουν να προέρχονται από τη Συρία, έπονται οι Αφγανοί, Τούρκοι πολίτες έρχονται στην τρίτη θέση και ακολουθούν οι αιτούντες άσυλο από το Ιράκ.

Πολλές αιτήσεις ασύλου για μικρά παιδιά

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ο μεγάλος αριθμός μικρών παιδιών που έφτασαν πρόσφατα στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έχουν υποβληθεί 11.563 αιτήσεις ασύλου, οι οποίες αφορούν παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών. Πάντως η μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο στη Γερμανία συνεχίζει να αποτελείται από νεαρούς άνδρες.



Από την πλευρά της η γερμανική κυβέρνηση, όπως παρατηρεί το δίκτυο n-tv, επιμένει να εστιάζει στην πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών και τη μικρή πτώση που καταγράφεται στις αιτήσεις ασύλου, οι οποίες κατατίθενται για πρώτη φορά στη Γερμανία σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία του 2023. Σημειωτέον ότι τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2023 είχαν υποβληθεί σχεδόν 102.000 αιτήσεις ασύλου στη Γερμανία.



Μείωση καταγράφεται επίσης στις παράτυπες εισόδους στη Γερμανία από τα σύνορα με την Πολωνία και την Τσεχία, εξαιτίας των αυξημένων συνοριακών ελέγχων που θα ισχύουν μέχρι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκινά στη Γερμανία τον Ιούνιο.





