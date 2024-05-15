Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7.57 το πρωί ανοιχτά της Μυτιλήνης, και συγκεκριμένα 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πολυχνίτου. Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είναι 12,9 χιλιόμετρα.



Σημειώνεται ότι στην ίδια περιοχή ένα λεπτό πιο πριν είχε σημειωθεί σεισμός 3,5 Ρίχτερ, και νωρίτερα σεισμικές δονήσεις, 2,9, 2,5 και 2,6 Ρίχτερ.

