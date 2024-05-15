Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Μυτιλήνης από το πρωί

Το εστιακό βάθος του τελευταίου σεισμού, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είναι 12,9 χιλιόμετρα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Μυτιλήνης

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7.57 το πρωί ανοιχτά της Μυτιλήνης, και συγκεκριμένα 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πολυχνίτου. Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είναι 12,9 χιλιόμετρα. 

Σημειώνεται ότι στην ίδια περιοχή ένα λεπτό πιο πριν είχε σημειωθεί σεισμός 3,5 Ρίχτερ, και νωρίτερα σεισμικές δονήσεις, 2,9, 2,5 και 2,6 Ρίχτερ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Λέσβος Μυτιλήνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark