Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Μαΐου

Τετάρτη, 15 Μαΐου σήμερα, και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και του Αγίου Αχιλλίου του Επισκόπου Λαρίσης. Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν επίσης ο Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλύτης και η Οσία Καλή.

Διεθνής Ημέρα Οικογένειας

Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης

Ανατολή ήλιου: 06:14 - Δύση ήλιου: 20:28

Σελήνη 7.3 ημερών

