Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο

Τετάρτη, 15 Μαΐου σήμερα, και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και του Αγίου Αχιλλίου του Επισκόπου Λαρίσης. Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν επίσης ο Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλύτης και η Οσία Καλή.

Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης
Ανατολή ήλιου: 06:14 - Δύση ήλιου: 20:28
Σελήνη 7.3 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark