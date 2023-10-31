Ο Iσραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

"Ένας πύραυλος εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκε προς το Iσραηλινό έδαφος από τη ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας και αναχαιτίστηκε με επιτυχία από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας", ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, μια χώρα που έχει ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν "τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη" (drones) προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ως απάντηση στους βομβαρδισμούς του εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

