Φλερτάρουν με τους τελικούς της Ανατολής οι Νικς!



Η ομάδα της Νέας Υόρκης, σκόρπισε τους Πέισερς στο Game 5, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 121-91 και με το 3-2 απέχουν μόλις μια νίκη από την επιστροφή τους στους τελικούς της περιφέρειας έπειτα από 24 χρόνια!

Ο Τζέιλεν Μπράνσον πραγματοποίησε ηγετική εμφάνιση βομβαρδίζοντας την ομάδας της Ιντιάνα με 44 πόντους, εκ των οποίων οι 28 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ είχε παράλληλα και επτά ασίστ. Από 18 πόντους οι Χαρτ και Μπερκς, στους 17 σταμάτησε ο ΜακΜπράιαντ.Στην αντίπερα όχθη ο Σιάκαμ είχε 22 για τους Πέισερς, ο Τέρνερ 16, ενώ ο Χαλιμπάρτον κινήθηκε σε ρηχά νερά με 13 πόντους.38-32, 69-54, 96-75, 121-91Χάρτενσταϊν 7 (17 ριμπάουντ), Μπράνσον 44 (2/6 τρίποντα, 7 ασίστ), ΜακΜπράιντ 17 (3/7 τρίποντα), Χαρτ 18 (2/7 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), ΝτιΒιντσέντζο 8 (4/14 σουτ, 0/6 τρίποντα), Ατσούα 4, Ντιακιτέ, Σιμς 3, Μπερκς 18 (5/8 τρίποντα), Τζέφρις, Μίλτον 2Σιάκαμ 22 (2), Νίσμιθ 8 (1), Τέρνερ 16 (4/7 τρίποντα), Νέμπχαρντ 11 (2), Χαλιμπάρτον 13 (1), Τζόνσον 1, Τόπιν 7, Σμιθ, Γουόκερ, ΜακΝτέρμοτ, Τζάκσον, ΜακΚόνελ 7, Μπράουν, Σέπαρντ 6 (2)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.