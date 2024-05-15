Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στο ανατολικό Αιγαίο βόρειοι, 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και στην Κρήτη τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού αναλυτικά από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο Θρακικό έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 16-05-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στη Θράκη, το βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά και νότια τους 28 με 29 βαθμούς, στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-05-2024

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σε όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 27 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια τους 29 με 31 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-05-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-05-2024

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν μετά το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση και τοπικά στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

