Η κυβέρνηση του βραζιλιάνου προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα απέπεμψε χθες Τρίτη τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της γιγαντιαίας δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου, της Petrobras, τον Ζαν Πολ Πράτσις, εξαιτίας διένεξης των δυο πλευρών σχετικά με τη διανομή μερισμάτων.

«Ο Πράτσις αποπέμφθηκε», συνόψισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της προεδρίας.

Από την πλευρά της, η Petrobras έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της ότι ο κ. Πράτσις, 55 ετών, ζήτησε να συγκληθεί εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης για να εξεταστεί «το πρόωρο τέλος της θητείας του» κατόπιν «διαπραγματεύσεων» κι υπέβαλε την παραίτησή του.

Την 25η Απριλίου, οι μέτοχοι της Petrobras ενέκριναν τη διανομή έκτακτων μερισμάτων ύψους 4 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας ο όμιλος κατέγραψε τα δεύτερα υψηλότερα καθαρά κέρδη της ιστορίας του, καθώς και την αποταμίευση άλλων 22 δισ. ρεάλ σε ειδικό ταμείο, προορισμένο να εγγυάται την καταβολή μερισμάτων στο μέλλον.

Αρχικά το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, που ελέγχεται από το βραζιλιάνικο κράτος, είχε αποφασίσει να μη δοθεί κανένα μέρισμα. Η ανακοίνωση αυτή, την 7η Μαρτίου, είχε προκαλέσει κατάρρευση της τιμής της μετοχής της Πετρομπράζ στο χρηματιστήριο και είχε χαρακτηριστεί από αναλυτές συνέπεια της ανάμιξη της κυβέρνησης στις υποθέσεις της επιχείρησης, κάτι για το οποίο λένε πως ανησυχούν παράγοντες των αγορών αφότου ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση Λούλα (κεντροαριστερά) το 2023.

Ο αρχηγός του κράτους έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την ηγεσία της Πετρομπράζ πως το μόνο που σκέφτεται είναι πώς να ικανοποιήσει τους μετόχους της, σε βάρος των καταναλωτών.

Λίγο περισσότερο από το μισό κεφάλαιο της επιχείρησης ανήκει στο βραζιλιάνικο κράτος και το υπόλοιπο σε ιδιώτες.

Ο κ. Πράτσις, άλλοτε γερουσιαστής του Κόμματος Εργαζομένων (PT), της παράταξης του Λούλα, ονομάστηκε επικεφαλής της Πετρομπράζ τον Ιανουάριο του 2023, λίγο καιρό μετά την επιστροφή του Λούλα στην προεδρία. Οι δυο τους φέρονται να είχαν στενή σχέση.

Ο όμιλος γνώρισε αρκετές αναταράξεις τα τέσσερα χρόνια της προεδρίας του ακροδεξιού Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022). Διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλο τέσσερις πρόεδροι στο ΔΣ της Πετρομπράζ, κυρίως εξαιτίας διαφωνιών για την τιμολογιακή πολιτική της.

Τα 68 χρόνια της ύπαρξής της, η προεδρία της γιγαντιαίας δημόσιας επιχείρησης έχει χαρακτηριστεί... βαλς: τη διοίκησαν 39 πρόεδροι, με μέση διάρκεια παραμονής στη θέση κατώτερη των δυο ετών.

Ο Λούλα αναίρεσε εξάλλου διαδικασία περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της που είχε ξεκινήσει επί Μπολσονάρου.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα ποιος θα αντικαταστήσει τον κ. Πράτσις, πάντως ο εκπρόσωπος της προεδρίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να προτείνει την Μάγκντα Σαμπριάντ, την άλλοτε επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πετρελαίου, του βραζιλιάνικού εποπτικού φορέα του τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

