Survivor 2024: Άλλες ομάδες, ίδιο αποτέλεσμα... Ο τρίτος υποψήφιος

Τρίτος αγώνας ασυλίας, και οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν ξανά για το ποιος θα διαλέξει πρώτος Τούρκους παίκτες. Όπως την πρώτη έτσι και αυτή τη φορά η επιλογή πήγε στους Μπλε.

Οι αλλαγές που έγιναν αφορούσαν την γυναικεία σύνθεση, με τους Μπλε να παίρνουν Αλέινα και Νεφισέ, και οι Κόκκινοι να παίρνουν την Μερβέ.

Ο αγώνας ήταν αρκετά ισορροπημένος. Από πλευράς Κόκκινων όμως αυτό οφειλόταν κυρίως στους Τούρκους παίκτες. Η Κατερίνα Δαλάκα βρέθηκε σε πολύ κακή μέρα, και δεν έφερε καμία νίκη.

Στο ίδιο μήκος κύμματος και ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους, που παρά το περίτεχνο χτένισμά του, στον στίβο μάχης δεν φόβισε τους αντιπάλους.

Η μεταγραφής της Αλέινα πρέπει να στοίχισε πολύ στους Κόκκινους. Όχι μόνο για τον πόντο που έφερε απέναντι στη Δαλάκα, αλλά και για τα αποδοκιμαστικά συνθήματα σε "συχνότητες Σάττι".

Παρά τις όποιες παραφωνίες η ομάδα έφτασε στο 11-9, δηλαδή έναν μόλις πόντο πριν την νίκη. Κι όμως οι Έλληνες των Μπλε από εκείνο το σημείο δεν ξανά έχασαν, και έφτασαν τελικά στη νίκη με Flag Race.

Τα περιθώρια για την ομάδα των Κόκκινων έχουν στερέψει υπερβολικά, καθώς 3 από τους 5 θα είναι υποψήφιοι. Για τον λόγο αυτό ήταν παραπάνω από προφανές πιο θα ήταν το αποτέλεσμα της κάλπης. Ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους ψηφίστηκε και έγινε ο τρίτος υποψήφιος, ενώ η ομάδα πρέπει να πάρει την 4η ασυλία για να φέρει σε μονομαχία έστω έναν Μπλε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.