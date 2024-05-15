Το φτερό Boeing του Τραμπ ακούμπησε άλλο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς

Ιδιωτικό αεροσκάφος Boeing 757, που ανήκει στον Aμερικανό πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χτύπησε με το φτερό άλλο ιδιωτικό αεροσκάφος τα ξημερώματα της Κυριακής, 13η Μαΐου, καθώς τροχοδρομούσε μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του δυτικού Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, δήλωσε πηγή του Reuters.

Σε λακωνική ανακοίνωσή της για το συμβάν, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σημείωσε πως πτέρυγα ιδιωτικού 757 «ήλθε σε επαφή» μετά την προσγείωση με άλλο, σταθμευμένο και άδειο, ιδιωτικό αεροσκάφος. Δε διευκρίνισε πως το 757 ανήκει στον κ. Τραμπ.

Το ατύχημα έγινε σε τομέα του αεροδρομίου, όπου οι πιλότοι δεν καθοδηγούνται από τη FAA, συνέχισε, συμπληρώνοντας πως διενεργεί έρευνα.

Η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ δεν απάντησε όταν το Reuters της ζήτησε σχόλιο.

Ο κ. Τραμπ μίλησε σε προεκλογική εκδήλωση στο Γουίλγουντ (Νιου Τζέρζι) το Σάββατο. Το συμβάν έλαβε χώρα μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του δυτικού Παλμ Μπιτς, περί τη 01:20 την Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.