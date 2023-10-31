Λογαριασμός
Το Ισραήλ χρησιμοποίησε το σύστημα αεράμυνας «Arrow» για πρώτη φορά μετά την επίθεση της Χαμάς (Βίντεο)

Τα συστήματα ανίχνευσης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας παρακολούθησαν την τροχιά του πυραύλου, ο οποίος αναχαιτίστηκε επιτυχώς από το σύστημα αεράμυνας Arrow στη βέλτιστη επιχειρησιακή στιγμή και τοποθεσία, ανέφεραν οι IDF

Ισραήλ

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε το σύστημα αεράμυνας «Arrow» για πρώτη φορά από τότε που άρχισε η σύγκρουση για να αναχαιτίσει έναν πύραυλο εδάφους-εδάφους που εκτοξεύτηκε από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε ο στρατός της χώρας.

«Τα συστήματα ανίχνευσης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας παρακολούθησαν την τροχιά του πυραύλου, ο οποίος αναχαιτίστηκε επιτυχώς από το σύστημα αεράμυνας Arrow στη βέλτιστη επιχειρησιακή στιγμή και τοποθεσία», ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Σήμερα το πρωί ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην πόλη Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε έναν «εναέριο στόχο» που πλησίαζε.

Μετά από μια αρχική προειδοποίηση για πιθανή «εισβολή εχθρικού αεροσκάφους», οι IDF είπαν ότι «τα συστήματά του εντόπισαν έναν εναέριο στόχο που πλησίαζε στο ισραηλινό έδαφος» και δεν υπήρχε κίνδυνος για τους αμάχους».
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λωρίδα της Γάζας μάχες Μεσανατολικό
