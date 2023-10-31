Το Ισραήλ χρησιμοποίησε το σύστημα αεράμυνας «Arrow» για πρώτη φορά από τότε που άρχισε η σύγκρουση για να αναχαιτίσει έναν πύραυλο εδάφους-εδάφους που εκτοξεύτηκε από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε ο στρατός της χώρας.

«Τα συστήματα ανίχνευσης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας παρακολούθησαν την τροχιά του πυραύλου, ο οποίος αναχαιτίστηκε επιτυχώς από το σύστημα αεράμυνας Arrow στη βέλτιστη επιχειρησιακή στιγμή και τοποθεσία», ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

🔴 ISRAËL: Israeli military announces successful interception of a ground-to-ground missile launched from the Red Sea region 🚀🛡️.



Long-range Arrow defense system used for the first time since the war began, according to Israeli forces.



Earlier, drones sent by Houthis… pic.twitter.com/MyqrIIaMPS — BREAKING NEWS (@breakingnews430) October 31, 2023

Σήμερα το πρωί ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην πόλη Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε έναν «εναέριο στόχο» που πλησίαζε.

#BREAKING: Israel intercepted a missile launched by Houthi terrorists towards Eilat using the arrow missile defence system pic.twitter.com/MbiJrciXVb — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 31, 2023

Μετά από μια αρχική προειδοποίηση για πιθανή «εισβολή εχθρικού αεροσκάφους», οι IDF είπαν ότι «τα συστήματά του εντόπισαν έναν εναέριο στόχο που πλησίαζε στο ισραηλινό έδαφος» και δεν υπήρχε κίνδυνος για τους αμάχους».



