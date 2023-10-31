Δεκατρία φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας μπήκαν στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του CNN.

Ογδόντα ένα φορτηγά υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε ελέγχους ασφαλείας από τις ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με έναν Αιγύπτιο αξιωματούχο που βρίσκεται στα σύνορα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε δήλωση ότι η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχει στο Ισραήλ «σημαντικό περιθώριο δράσης για την υλοποίηση των στόχων του πολέμου».

«Πρόκειται για τρόφιμα και φάρμακα που έχουν ελεγχθεί και επιθεωρηθεί από το ισραηλινό προσωπικό ασφαλείας και παραδίδονται μέσω της Αιγύπτου», πρόσθεσε.

Ο συνολικός αριθμός των φορτηγών που έχουν περάσει στη Γάζα μέχρι στιγμής έφτασε τα 157.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω του περιορισμού που υπάρχει σε τρόφιμα, νερό, ηλεκτρισμό και καύσιμα. Συνολικά 26 φορτηγά βοήθειας πέρασαν από το πέρασμα της Ράφα στη Γάζα χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

ΠΟΥ: Επίκειται καταστροφή της δημόσιας υγείας στη Γάζα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως επίκειται «καταστροφή της δημόσιας υγείας» στη Γάζα.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, το νερό, τα τρόφιμα και τα καύσιμα είναι σε έλλειψη, καθώς ο αποκλεισμός του Ισραήλ συνεχίζεται. Τα νοσοκομεία εξαντλούνται επίσης από φάρμακα και ρεύμα.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Christian Lindmeier, υποστηρίζει ότι «είναι μια επικείμενη καταστροφή για τη δημόσια υγεία που διαφαίνεται με τον μαζικό εκτοπισμό, τον υπερπληθυσμό, τις ζημιές στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης».

Ζήτησε επίσης να επιτραπεί η είσοδος καυσίμων στη Γάζα για να μπορέσει να λειτουργήσει μια μονάδα αφαλάτωσης νερού.

Το κώδωνα του κινδύνου κρούει και η Unicef η οποία εστιάζει στα παιδιά και υποστηρίζει ότι οι θάνατοι βρεφών που προκαλούνται από αφυδάτωση είναι «μια αυξανόμενη απειλή». Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Τζέιμς Έλντερ δήλωσε επίσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη ότι τα παιδιά αρρωσταίνουν από την κατανάλωση αλμυρού, μη επεξεργασμένου νερού.





