Νέο επεισόδιο στον καβγά Πολάκη - Γεροτζιάφα

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Γρηγόρη Γεροτζιάφα.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στον καθηγητή Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, που έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως η «μπάλα» πήρε και τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αναδημοσίευσε την απάντηση Γεροτζιάφα κατά του Πολάκη.

Η κόντρα των δύο ξεκίνησε όταν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρης Γεροτζιάφας, μιλώντας για το εμβόλιο της AstraZeneca, που πρόσφατα αποσύρθηκε από το εμπόριο, κατηγόρησε τον Παύλο Πολάκη για «τραμπικό φασισμό», επειδή διασπείρει αντιεμβολιαστικές αντιλήψεις.

Ο Π. Πολάκης απάντησε στην ίδια εκπομπή, κατηγορώντας τον Γρ. Γεροτζιάφα για «απερίγραπτη μπουρδολογία», άφησε αιχμές και κατά του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριζε ότι «ο εμβολιασμός είναι πράξη αλληλεγγύης» και υποστήριξε ότι το εργαστήριο του κ. Γεροτζιάφα στη Σορβόννη χρηματοδοτείται από την Pfizer.

Ο κ. Γεροτζιάφας απάντησε με άρθρο του (dnews), επιμένοντας στον χαρακτηρισμό «τραμπικός» για τον Παύλο Πολάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι «απαξιώνει θεσμούς και πρόσωπα και διασπείρει τη σύγχυση στους πολίτες, δημιουργώντας διαρκώς κρίση εμπιστοσύνης».

Στο μεταξύ ο Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσίευσε στο X άρθρο, που προέβαλε την άποψη Γεροτζιάφα, μια κίνηση που προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Πολάκη.

Ο τελευταίος έσπευσε να απαντήσει στον Άδωνι Γεωργιάδη, αφήνοντας εκ νέου αιχμές κατά του Γρηγόρη Γεροτζιάφα, για να σχολιάσει: «Έχεις καταλάβει πως όσο παινεύεις τον Γεροτζιάφα τού κάνεις την πολιτική κηδεία, έτσι;».

Αδιευκρινιστε της Νοβαρτις ,εξηγησε λιγο στον Γεροτζιαφα πως δινουν λεφτα οι φαρμακευτικες!

Δεν ξερει ο καυμενος!

Υγ Εχεις καταλαβει πως οσο παινευεις το Γεροτζιαφα του κανεις την πολιτικη κηδεια ,ετσι;;; — Παυλος Πολακης (@pavpol2222) May 14, 2024



Στη συνέχεια, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε με νέα ανάρτησή του κατά του Γρηγόρη Γεροτζιάφα:

«Γεροτζιάφα, διάβασα την απάντησή σου. Είχα μάθει από κάποιους συνοδοιπόρους σου πόσο γελοίος ήσουν από το πανεπιστήμιο, αλλά τελικά εσύ παιδάκι μου σπας ταμεία. Αντί άλλης απάντησης (γιατί δεν αξίζει να ασχοληθεί κανείς μαζί σου άλλο) σου βάζω αυτό που έγραψα στον Άδωνη που κοινοποιείτο άρθρο σου και σε παινεύει! Γι' αυτό σου λέω: πάρε τα βουνά, δεν σε παίζει ο κόσμος, σου το έδειξε το Μάη και τον Ιούνη ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΑ!!».

Πηγή: skai.gr

