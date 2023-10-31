Λογαριασμός
Πυροβολισμοί και όλμοι από τον Λίβανο έπληξαν το βόρειο Ισραήλ - Οι IDF απαντούν με επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ - Δείτε βίντεο

«Ύποπτοι πυροβόλησαν πριν από λίγη ώρα σε φυλάκιο του Ισραηλινού Στρατού στα σύνορα του Λιβάνου - Επίσης εντοπίστηκαν εκτοξεύσεις όλμων από λιβανέζικο έδαφος, οι οποίες έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους στην περιοχή Τελ Χάι», αναφέρεται σε ανάρτηση των Ισραηλινών Δυνάμεων

IDF

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν περαιτέρω επιθέσεις από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ.

«Ύποπτοι πυροβόλησαν πριν από λίγη ώρα σε φυλάκιο του Ισραηλινού Στρατού στα σύνορα του Λιβάνου.
Επίσης, εντοπίστηκαν εκτοξεύσεις όλμων από λιβανέζικο έδαφος, οι οποίες έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους στην περιοχή Τελ Χάι», αναφέρεται σε ανάρτηση των Ισραηλινών Δυνάμεων.

Σε απάντηση, οι IDF - όπως σημειώνουν- επιτέθηκαν σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ και απάντησαν πυροβολώντας τις πηγές της πυρκαγιάς.

