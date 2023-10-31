Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν περαιτέρω επιθέσεις από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ.

«Ύποπτοι πυροβόλησαν πριν από λίγη ώρα σε φυλάκιο του Ισραηλινού Στρατού στα σύνορα του Λιβάνου.

Επίσης, εντοπίστηκαν εκτοξεύσεις όλμων από λιβανέζικο έδαφος, οι οποίες έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους στην περιοχή Τελ Χάι», αναφέρεται σε ανάρτηση των Ισραηλινών Δυνάμεων.

Σε απάντηση, οι IDF - όπως σημειώνουν- επιτέθηκαν σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ και απάντησαν πυροβολώντας τις πηγές της πυρκαγιάς.

חשודים ירו לפני זמן קצר לעבר מוצב צה"ל בגבול לבנון.

כמו כן, זוהו שיגורי פצצות מרגמה משטח לבנון, שנפלו בשטחים פתוחים במרחב תל חי.



צה"ל תקף בתגובה תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה, והגיב בירי לעבר מקורות הירי pic.twitter.com/xdH4gaiEIC — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

