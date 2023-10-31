Βρετανία: Υπέρ ανθρωπιστικών παύσεων αλλά όχι εκεχειρίας ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σταθερός στη θέση του ότι η εκεχειρία δεν ενδείκνυται αυτή τη στιγμή στη Γάζα εμφανίστηκε σε ομιλία του το μεσημέρι στο Λονδίνο ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο σερ Κιρ προέβη στην ομιλία του εν μέσω έντονης αναταραχής και αντιδράσεων στο εσωτερικό του κόμματός του, με δεκάδες μουσουλμάνους δημοτικούς συμβούλους να έχουν παραιτηθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη λήψη πιο ξεκάθαρης θέσης υπέρ των Παλαιστινίων αμάχων.

Τασσόμενος ξανά υπέρ ορισμένων ανθρωπιστικών καταπαύσεων πυρός, ο επικρατέστερος επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είπε: «Μια εκεχειρία παγώνει την οποιαδήποτε σύρραξη στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή».

Κατά συνέπεια, πρόσθεσε, μια εκεχειρία θα άφηνε τις υποδομές και τις επιχειρησιακές ικανότητες της Χαμάς ανεπηρέαστες.

Συμπλήρωσε πάντως πως το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να σέβεται το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της αντίδρασής του, περιλαμβανομένης της άδειας για παροχή καυσίμων και φαρμάκων στη Γάζα.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως διευκρίνιση επί συνέντευξής του στην οποία θεωρήθηκε ότι έδινε από την πλευρά του πράσινο φως στο Ισραήλ για την παρεμπόδιση τέτοιου είδους προμηθειών προς τη Γάζα.

Αυτό που πρόσθεσε ο κ. Στάρμερ σε σχέση με τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις του, σε μια προσπάθεια σύμφωνα με τους αναλυτές να μετριάσει τις αντιδράσεις στο κόμμα, ήταν έντονη κριτική στο Ισραήλ για τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, τους οποίους χαρακτήρισε «απαράδεκτους και παράνομους», καθώς και η άποψη ότι οι Παλαιστίνιοι δεν έπρεπε να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Στάρμερ απέφυγε μετά την ομιλία του να απαντήσει στο ερώτημα αν θεωρεί πως το Ισραήλ ενεργεί αυτή τη στιγμή εντός πλαισίου διεθνούς δικαίου, σχολιάζοντας πως δε θα ήταν «συνετό» για έναν πολιτικό να κρίνει κάτι τέτοιο. Σημείωσε πάντως ότι ο σεβασμός του νόμου δεν συνιστά προαιρετική δέσμευση για τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Στο δε ερώτημα αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «σκίζει το κόμμα του στα δύο», ο ηγέτης των Εργατικών είπε πως υπάρχει ενότητα σε κρίσιμα θέματα, όπως η ελάφρυνση των δεινών στη Γάζα, έστω και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα επιτευχθεί αυτό.

Εξερχόμενος του κτιρίου όπου πραγματοποίησε την ομιλία του, ο σερ Κιρ Στάρμερ βρέθηκε αντιμέτωπος με συγκεντρωμένους φίλους της Παλαιστίνης, οι οποίοι παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να τους απωθήσουν έφτασαν μέχρι το αυτοκίνητο του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης φωνάζοντας συνθήματα.

