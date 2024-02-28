Με ένα συμβολικό τρόπο που έχει υιοθετήσει και στο παρελθόν ο βασιλιάς Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στον ξάδερφό του, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, καθώς εθεάθη να κατευθύνεται προς τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ , φορώντας τη γνωστή γραβάτα με την ελληνική σημαία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κάρολος δεν παρέστη στο μνημόσυνο που έγινε στο Ουίνδσορ για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο καθώς ακολουθεί θεραπεία για τον καρκίνο τον οποίο διαγνώστηκε λίγο καιρό πριν.

Η Καμίλα εκπροσώπησε τη βασιλική οικογένεια καθώς και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποσύρθηκε από την ομιλία που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στην τελετή μνήμης για τον εκλιπόντα νονό του, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του.

Ο Κάρολος βρισκόταν στο Κάστρο του Ουίνδσορ νωρίτερα την ημέρα, αλλά έφυγε πριν ξεκινήσει η λειτουργία ενώ στη δεξίωση παρέστη η Καμίλα.

Ο Βασιλιάς αργότερα φωτογραφήθηκε να φοράει τη γραβάτα με την ελληνική σημαία μέσα στο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν στο Clarence House, την κατοικία του στο Λονδίνο, όπου έμεινε μέχρι σήμερα το πρωί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κάρολος εμφανίζεται με τη συγκεκριμένη γραβάτα καθώς την έχει φορέσει στη διάσκεψη COP28 για το κλίμα, σε μια ομιλία που έγινε εν μέσω διπλωματικής διαμάχης Ελλάδας – Βρετανίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Μάλιστα, στην ίδια εκδήλωση φορώντας τη γραβάτα με την ελληβνική σημαία είχε τετ α τετ συνομιλίες με τον Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος μόλις είχε ακυρώσει συνάντηση ε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.



