Η Λετονία δεν είναι αντίθετη στην ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στον απόηχο μιας δήλωσης του Γάλλου προέδρου που προκάλεσε έντονο διάλογο από προχθές.

«Η Λετονία συνεχίζει να εξετάζει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Αν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ καταλήξουν σε συμφωνία για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία, η Λετονία θα εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής», δήλωσε σήμερα στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Η Λετονία παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία από την αρχή της ρωσικής εισβολής, συμπεριλαμβανομένων όπλων, και εκπαιδεύει επίσης μαζί και με συμμάχους Ουκρανούς στρατιώτες στο έδαφός της, τόνισε ο Λετονός αξιωματούχος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσε αντεγκλήσεις στην Ευρώπη δηλώνοντας προχθές Δευτέρα πως δεν μπορεί να «αποκλειστεί» η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων των κρατών της Δύσης στην Ουκρανία, έπειτα από σύνοδο με άλλους ευρωπαίους ηγέτες στο Ελιζέ.

Βερολίνο, Λονδίνο και άλλοι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου, όπως και οι ΗΠΑ έκαναν σαφές χθες Τρίτη πως δεν σχεδιάζουν κάτι τέτοιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

