Μνημόσυνο στο Λονδίνο για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης στον ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο δυτικό Λονδίνο μνημόσυνο για το ένα έτος θανάτου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Η δεύτερη τελετή μετά από εκείνη της Τρίτης στο Ουίνδσορ, την οποία διοργάνωσε η βρετανική βασιλική οικογένεια, ήταν ανοιχτή για το κοινό, με περίπου 150 φίλους του εκλιπόντος και της οικογένειάς του να παρίστανται.

Το μνημόσυνο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας.

Την επιμνημόσυνη ομιλία έκανε συγκινημένος ο γιος του Κωνσταντίνου Παύλος.

Σε δήλωσή του μετά από την τελετή ο Παύλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όσους τίμησαν τον πατέρα του αυτό το διήμερο σε Λονδίνο και Ουίνδσορ, ενθυμούμενος τις ημέρες που η οικογένεια εκκλησιάζονταν στην Αγία Σοφία. Ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον βασιλιά Κάρολο για τη διοργάνωση της χθεσινής Ευχαριστήριας Θείας Λειτουργίας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Ως προς τη συγκίνησή του είπε πως όσο περνά ο καιρός συνειδητοποιεί την απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπούσε πολύ. Συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα είναι η αγάπη μας, είναι στο αίμα μας, στην ψυχή μας και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε για την πατρίδα μας».

Σε δική του δήλωση ο Νικόλαος, τρίτο παιδί του Κωνσταντίνου, θέλησε επίσης να ευχαριστήσει τον κόσμο που «μας έχει αγκαλιάσει και υποστηρίξει» όλον αυτό το χρόνο από το θάνατο του πατέρα του.

