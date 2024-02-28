Σύνοδος Ουκρανίας-Ν/Α Ευρώπης στα Τίρανα: Ο Βούτσιτς απέτρεψε αναφορά στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Στην σύνοδο κορυφής Ουκρανίας - Νοτιοανατολικής Ευρώπης που πραγματοποιείται στα Τίρανα, η Σερβία αντιτάχθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει αναφορά στο τελικό κείμενο της διακήρυξης στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και στην «κακοήθη επιρροή» της Μόσχας στην περιοχή.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στις διαβουλεύσεις που διήρκησαν μέχρι αργά χθες βράδυ και συνεχίστηκαν σήμερα με τη συμμετοχή, μέσω βιντεοκλήσης, του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε αποδεκτό το αίτημά του να απαλειφθεί κάθε αναφορά στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στην «κακοήθη επιρροή» της Μόσχας στην περιοχή.

Ο Βούτσιτς ανέφερε πως κατάφερε να πείσει τους ηγέτες να μην γίνει αναφορά στη ρωσική επιρροή όταν απαίτησε να κατονομαστούν και άλλες χώρες που έχουν «κακοήθη επιρροή» στα Βαλκάνια. Δήλωσε επίσης ότι στο τελικό κείμενο της διακήρυξης δεν θα βρεθούν και οι όροι «τα κράτη μας» και «οι χώρες μας» εξαιτίας του Κοσόβου, το οποίο η Σερβία θεωρεί τμήμα της και δεν το αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο κράτος.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα απαντήσει η Σερβία στην πρόταση του Ζελένσκι να δημιουργήσουν η Ουκρανία και τα βαλκανικά κράτη ένα φόρουμ για την κοινή παραγωγή πυρομαχικών, ο Βούτσιτς απάντησε ότι «η Σερβία πρέπει να δημιουργήσει τη δική της πλατφόρμα για συνομιλίες. Ακολουθούμε τη δική μας πολιτική και είμαι περήφανος για αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

