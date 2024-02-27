Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επιμνημόσυνη δέηση στο πλαίσιο Ευχαριστήριας Θείας Λειτουργίας για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο τελέστηκε σήμερα το πρωί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του Κάστρου του Ουίνδσορ, με τη διοργάνωση να έχει αναληφθεί από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο Κωνσταντίνος, που πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα σε ηλικία 83 ετών, διατηρούσε στενή φιλική σχέση με πολλά μέλη του βρετανικού βασιλικού οίκου.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που ήταν επίσης δεύτερος ξάδερφος του εκλιπόντος, δεν παρέστη στην τελετή λόγω της ευάλωτης κατάστασης της υγείας του μετά από τη διάγνωση με καρκίνο.

Απών ήταν και ο πρίγκιπα της Ουαλίας Γουίλιαμ λόγω «προσωπικού ζητήματος», με τη βασίλισσα Καμίλα να είναι επικεφαλής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Παρέστησαν επίσης η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της και ο δούκας του Γιορκ Άντριου με την οικογένειά του, καθώς και αλλά μελέτη της ευρύτερης βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Παρούσα ήταν ασφαλώς η οικογένεια του εκλιπόντος, με τα τέσσερα παιδιά του πλην Παύλου να διαβάζουν σε αγγλική μετάφραση την Ιθάκη του Καβάφη και τον Παύλο εδάφιο από την Αγία Γραφή, το οποίο αρχικά σχεδιαζόταν να αναγνώσει ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Επιμνημόσυνη ομιλία απηύθυνε ο λόρδος Σόαμς, φίλος του εκλιπόντος, πρώην υφυπουργός Άμυνας και εγγονός του Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Συνολικά παρέστησαν 330 προσκεκλημένοι, γαλαζοαίματοι από διάφορες χώρες και φίλοι της τέως βασιλικής οικογένειας.

Μεταξύ άλλων το «παρών» έδωσε η ισπανική βασιλική οικογένεια, περιλαμβανομένου του τέως βασιλιά Χουάν Κάρολος που συνόδευε τη σύζυγό του και αδερφή του εκλιπόντος Σοφία, μέλη των νυν και πρώην βασιλικών οικογενειών Δανίας, Ολλανδίας, Ιορδανίας, Σερβίας, καθώς επίσης ενδεικτικά ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι, η ευρωβουλευτής και βαφτισιμιά του Κωνσταντίνου Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και ο Ισίδωρος Κούβελος.

Ακολουθεί δεξίωση στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στην οποία θα παραστεί για 15 λεπτά η βασίλισσα Καμίλα.

Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου είναι ο ναός στον οποίο μεταφέρθηκε το φέρετρο με τη βασίλισσα Ελισάβετ μετά από την εξόδιο ακολουθία του Λονδίνου, ώστε να ενταφιαστεί στη βασιλική κρύπτη.

Της λειτουργίας χοροστάτησε ο πρεσβύτερος του Ουίνδσορ Αιδεσιμότατος Δρ Κρίστοφερ Κόκσγουορθ, ενώ συμμετείχε και ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ. Νικήτας.

Ο Σεβασμιότατος θα χοροστατήσει αύριο Τετάρτη της επιμνημόσυνης δέησης που θα τελεστεί στον ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας στο Bayswater του δυτικού Λονδίνου.

Αυτό το ανοιχτό μνημόσυνο διοργανώνεται ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής όσα μέλη της παροικίας το επιθυμούν.

Πηγή: skai.gr

