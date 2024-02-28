Μολδαβία: Φιλορώσοι αυτονομιστές της Υπερδνειστερίας ζητούν «προστασία» από τη Ρωσία

Οι αρχές της Υπερδνειστερίας, μιας φιλορωσικής αυτονομιστικής περιοχής της Μολδαβίας, ζήτησαν σήμερα από τη Ρωσία «μέτρα προστασίας» μπροστά σε μια φερόμενη «πίεση» από το Κισινάου, μια εξέλιξη που έρχεται σε ένα πλαίσιο εντάσεων που έχουν επιδεινωθεί από τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία.

Οι βουλευτές αυτής της επικράτειας συναντήθηκαν στην πόλη Τιράσπολ σε ένα έκτακτο συνέδριο, το πρώτο που διεξήχθη από το 2006, και ενέκριναν ένα ψήφισμα.

Σύμφωνα με αυτό, το οποίο μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το ρωσικό κοινοβούλιο καλείται να «εφαρμόσει μέτρα για την προστασία της Υπερδνειστερίας», όπου ζουν «περισσότεροι από 220.000 Ρώσοι πολίτες», ενώπιον της «εντεινόμενης πίεσης από τη Μολδαβία».

Η Υπερδνειστερία αντιμετωπίζει «πρωτοφανείς απειλές οικονομικής, κοινωνικό-ανθρωπιστικής και στρατιωτικοπολιτικής φύσης», προστίθεται στο ψήφισμα, στο οποίο δεν δίνονται λεπτομέρειες για την επιθυμητή βοήθεια.

Το αίτημα αυτό θυμίζει ένα παρόμοιο αίτημα φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο ήταν ένα από τα προσχήματα που προέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για να εξαπολύσει την μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Παράλληλα σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους ηγέτες των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που συγκεντρώθηκαν στην Αλβανία για μια σύνοδο κορυφής, να παράσχουν αυξημένη υποστήριξη στη χώρα του, που στερείται πυρομαχικών, απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις εισβολής.

Κατηγορίες για «γενοκτονία»

Η Υπερδνειστερία, μια στενή λωρίδα γης μεταξύ Μολδαβίας και Ουκρανίας, αποσχίστηκε μετά από έναν σύντομο πόλεμο το 1992 κατά του μολδαβικού στρατού. Η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί εκεί 1.500 στρατιώτες, οι οποίοι αποτελούν μια ειρηνευτική αποστολή, σύμφωνα με τις επίσημες αρχές.

Ωστόσο, μετά την ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία, επανέρχονται συχνά εικασίες σχετικά με μια πιθανή ρωσική επίθεση από την Υπερδνειστερία προς το μεγάλο λιμάνι της Οδησσού της Ουκρανίας, στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι αυτονομιστικές αρχές είπαν ότι το σημερινό συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν 620 βουλευτές, ήταν μια αντίδραση στην πρόσφατη επιβολή τελωνειακών δασμών από το Κισινάου στις εισαγωγές από την Υπερδνειστερία.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της τοπικής βουλής Βαντίμ Κρασνοσέλσκι, σύμφωνα με μμε, ανέφερε ότι αυτή η περιοχή υφίσταται μια «πολιτική γενοκτονίας», μέσω οικονομικών, «φυσικών», νομικών και γλωσσικών πιέσεων.

Σε αυτό το ψήφισμα, οι βουλευτές απευθύνονται επίσης στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Ερυθρό Σταυρό και στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ, προτρέποντάς τους να αποτρέψουν «προκλήσεις» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «κλιμάκωση της έντασης».

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας από την πλευρά της δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι «τα πράγματα φαίνονταν ήρεμα», επιβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης» παρά τη «νέα εκστρατεία που στοχεύει στη δημιουργία υστερίας στην κοινωνία».

Πρώτη από το 2006

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται τέτοιο συνέδριο από το 2006, όταν οι βουλευτές της αυτονομιστικής περιοχής αποφάσισαν να οργανώσουν δημοψήφισμα για την ενσωμάτωση της Υπερδνειστερίας στη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια εκείνων των εκλογών, το αποτέλεσμα των οποίων δεν αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα, ο τοπικός πληθυσμός ψήφισε κατά 97,1% υπέρ της ενσωμάτωσης με τη Ρωσία.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από δύο χρόνια, οι φόβοι για διεύρυνση της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία έχουν εγερθεί πολλές φορές.

Πέρυσι, οι αρχές της Υπερδνειστερίας κατηγόρησαν το Κίεβο ότι επιθυμεί να επιτεθεί στην περιοχή, ισχυριζόμενες ότι απέτρεψαν μια επίθεση τον Μάρτιο που είχε στόχο τους ηγέτες της αυτονομιστικής περιοχής .

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε και πάλι την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, ότι η Ουκρανία ετοίμαζε μια «ένοπλη πρόκληση» κατά της Υπερδνειστερίας.

Με επίσημα 465.000 κυρίως ρωσόφωνους κατοίκους, αυτή η μικρή περιοχή που εκτείνεται κατά μήκος του Δνείστερου δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας.

Το Κισινάου και η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνουν τακτικά τη Ρωσία ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τη Μολδαβία, που ήταν στο παρελθόν στη ζώνη επιρροής της, αλλά τώρα οι μολδαβικές αρχές στρέφονται προς την Ευρώπη.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η ΕΕ αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Μολδαβία.

