Μακρόν: Ο θάνατος του Ναβάλνι δείχνει την αδυναμία και τον φόβο του Κρεμλίνου

Ο Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής εκ νέου σήμερα Παρασκευή στον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, του οποίου ο θάνατος σε ρωσική φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο δείχνει "την αδυναμία του Κρεμλίνου και τον φόβο του για όλους τους αντιπάλους", όπως τόνισε.

"Σκέφτομαι απόψε τη σύζυγό του, την οικογένειά του, εκείνον που αρνείται να λιγοστέψει το θάρρος για το οποίο μας προειδοποιούσε ο (Αλεξάντρ) Σολζενίτσιν", δήλωσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους από το Ελιζέ, με την ευκαιρία της υπογραφής συμφωνίας για την ασφάλεια με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την υπογραφή της διμερούς αυτής συμφωνίας ο Μακρόν δήλωσε: "Ναι, ο θάνατος του Ναβάλνι δείχνει την αδυναμία του Κρεμλίνου και τον φόβο τους για όλους τους αντιπάλους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

