Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στην πλατεία Νταμ, μπροστά στα βασιλικά ανάκτορα του Άμστερνταμ, καθώς και έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας στη Χάγη, στα κάγκελα της οποίας κρέμασαν ένα πορτρέτο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι διαδηλωτές κρατούταν πλακάτ με το σύνθημα «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος» και «Μην εγκαταλείπετε», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Στην Ελβετία, περίπου 150 άτομα συγκεντρώθηκαν στη Γενεύη, κρατώντας στα χέρια τους λουλούδια και πλακάτ. Μια γυναίκα κρατούσε ένα πανό με το σύνθημα, στα αγγλικά, «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος. Μια αυθόρμητη διαδήλωση έγινε και στη Ζυρίχη, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, μετέδωσε το πρακτορείο Keystone-ATS. «Ο Πούτιν σκότωσε τον Ναβάλνι», έγραφε μια αφίσα που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

Στο Λονδίνο, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας. «Ο Ναβάλνι είναι ο ήρωάς μας» και «Η Ρωσία μου είναι στη φυλακή» φώναζαν στα αγγλικά και τα ρωσικά. Άλλοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Είμαστε Ναβάλνι» και «Ο Πούτιν να καεί στην κόλαση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

